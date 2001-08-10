Музей «Остров Сахалин» в областном центре провел акцию в память о войне
Музей «Остров Сахалин» в областном центре провел акцию в память о начале ВОВ. Мероприятие началась с концерта. Песни о войне в «Чехов-центре» исполнили солисты Лариса Качайкина и Сергей Савельев. После концерта все желающие смогли прослушать экскурсии по выставкам музея. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе музея.
Далее был организован завтрак, который прошел в Литературной гостиной. Здесь ветераны и дети войны смогли пообщаться за чашкой чая в неформальной обстановке.
Завершилось мероприятие возложением цветом у Вечного огня на площади Славы.
В этом году участниками акции стали более 80 человек. Из них 50 ветеранов ВОВ и членов общественной организации «Дети войны». Все они получили цветы и памятные подарки от музея и спонсоров. Годовые абонементы на бесплатное посещение музея и сувениры получили все пришедшие на утреннюю акцию.
Музей «Остров Сахалин» от души благодарит партнеров события: Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова, Центр народной культуры «Радуга», Сахалинское региональное отделение общероссийской организации «Ассамблея народов России», Военный духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона, ООО «Сахалинский кондитер», ООО «Кондитерская лавка», сеть «Додо пицца» и пиццерию «Сказка», ООО «Фабрика вкуса», ООО «Гильдия», ОАО «Совхоз “Тепличный”».
Также выражаем благодарность лично артистам Чехов-центра: Александру Агееву, Марине Семёновой, Елене Денисовой, Елене Ловяговой, Леониду Всеволодскому, Анатолию Балла и Инне Балашовой, участнику клубного формирования МБУ Центр народной культуры «Радуга» Сергею Савельеву и солистке военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Ларисе Качайкиной.
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