Музей «Остров Сахалин» в областном центре провел акцию в память о войне

Музей «Остров Сахалин» в областном центре провел акцию в память о начале ВОВ. Мероприятие началась с концерта. Песни о войне в «Чехов-центре» исполнили солисты Лариса Качайкина и Сергей Савельев. После концерта все желающие смогли прослушать экскурсии по выставкам музея. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе музея.

Далее был организован завтрак, который прошел в Литературной гостиной. Здесь ветераны и дети войны смогли пообщаться за чашкой чая в неформальной обстановке.

Завершилось мероприятие возложением цветом у Вечного огня на площади Славы.

В этом году участниками акции стали более 80 человек. Из них 50 ветеранов ВОВ и членов общественной организации «Дети войны». Все они получили цветы и памятные подарки от музея и спонсоров. Годовые абонементы на бесплатное посещение музея и сувениры получили все пришедшие на утреннюю акцию.

Музей «Остров Сахалин» от души благодарит партнеров события: Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова, Центр народной культуры «Радуга», Сахалинское региональное отделение общероссийской организации «Ассамблея народов России», Военный духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона, ООО «Сахалинский кондитер», ООО «Кондитерская лавка», сеть «Додо пицца» и пиццерию «Сказка», ООО «Фабрика вкуса», ООО «Гильдия», ОАО «Совхоз “Тепличный”».

Также выражаем благодарность лично артистам Чехов-центра: Александру Агееву, Марине Семёновой, Елене Денисовой, Елене Ловяговой, Леониду Всеволодскому, Анатолию Балла и Инне Балашовой, участнику клубного формирования МБУ Центр народной культуры «Радуга» Сергею Савельеву и солистке военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Ларисе Качайкиной.