В сахалинском музее презентуют издание о бассейне реки Агнево

В пятницу, 29 июня, в 16:00 в лекционном зале Сахалинского областного краеведческого музея состоится презентация издания «Агнево (1893‒1945). Материалы для размышления». Составитель данного сборника документов и материалов - заместитель директора Сахалинского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук, доцент Виктор Владиславович Щеглов.

В книге представлены материалы и документы, связанные с освоением территорий бассейна реки Агнево в каторжный, посткаторжный и советский периоды до событий последнего года Великой Отечественной войны. Подборка материалов позволяет осмыслить историю данного района северного Сахалина в ее взаимосвязи с общероссийскими и региональными социально-экономическими и политическими процессами, развивавшимися в указанное время, рассказали ТИА «Острова» в учреждении.

Издание подготовлено на основе многочисленных архивных данных, статистических сведений, научных и публицистических статей и публикаций конца XIX‒XXI веков, имеющих отношение к теме сборника. Иллюстративная часть представлена фотографиями, картами и схемами.

В презентации примут участие представители учреждений культуры и образования, научной общественности, краеведы.

Место проведения: Сахалинский областной краеведческий музей, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 29. Справки по телефону: (4242) 72–75–55.