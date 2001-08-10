Почта России организовала для сахалинцев мастер-класс по посткроссингу

Сотрудники Сахалинского филиала Почты России рассказали сахалинцам о международном обмене почтовыми открытками – посткроссинге. Это популярное хобби помогает на практике изучать иностранные языки, историю и культурные традиции разных стран, сообщили ТИА «Острова» в компании.

Участники мастер-класса познакомились с коллекцией почтовых марок, выпущенных специально к чемпионату мира по футболу, узнали правила отправления открыток, а также получили в подарок открытки с фотографиями Сахалинской области.

На международном портале посткроссинга зарегистрировалось уже порядка 700 тысяч участников, желающих обмениваться открытками, из 211 стран. Россия по количеству посткроссеров занимает первое место в мире.

В отделениях почтовой связи 694020 (ул. Корсаковская, д. 20, город Корсаков) и 693020 (ул. Ленина д. 220, город Южно-Сахалинск) Сахалинской области можно приобрести художественные и коллекционные марки. К ярким и знаменательным событиям Почта России всегда выпускает открытки, почтовые конверты и марки.