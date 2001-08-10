Во дворе областного центра появились железные зонтик и собака
В скверах и дворах Южно-Сахалинска появились первые объекты малой архитектурой формы, установленные инициативными горожанами в рамках проекта городская среда.
В качестве эксперимента был выбран обустроенный сквер, расположенный между домами 278 и 278А по улице Комсомольская областного центра. После недавнего капитального ремонта сквер, проект которого был разработан вместе с жителями двора, кардинально преобразился, став местом притяжения для жителей всех близлежащих домов.
В минувшие выходные на территории сквера появились новые объекты, так называемые малые городские архитектурные формы – унесенный ветром зонтик с цветами и композиция "собака на газоне", напоминающая владельцам домашних животных о необходимости контроля за своими питомцами, которые придали скверу дополнительный шарм. По мнению жителей двора, эти объекты украсили двор и их надо теперь оберегать также, как и расположенные по соседству детские и спортивные площадки.
По словам председателя думы Андрея Хапочкина, добровольные работы по декоративному оформлению сквера были проведены совместно с художниками "ArtSAKHALIN", имеющими опыт по раскраске фасадов в селе Дальнее, мастерами-ремесленниками компании "Кузнечный Двор", а также сотрудниками УК ЖЭУ-9, которые сделали необходимые углубления в грунте, помогли с бетоном и песком. При этом на изготовление и установку этих форм не было потрачено ни одного бюджетного рубля. Все работы выполнены за средства и силами инициаторов проекта. Например, зонтик с цветами – это работа кузнецов, а эскиз «Собакен» изготовлен группой "ArtSAKHALIN".
- Сейчас готовятся новые эскизы уличных архитектурных форм и, безусловно, такие общественные инициативы горожан и стремление людей к красоте мы должны всемерно поддерживать, - считает Андрей Хапочкин. – они, безусловно, помогут стать нашим городам красивее.
- Мне бы очень хотелось, чтобы таких объектов было больше в наших дворах, - считает Марина Пузик, представляющая группу художников "ArtSAKHALIN", - мы и фасады домов разрисовываем с той же самой целью – хочется, чтобы наш город был не серым, а был светлее и веселее, чтобы жителям приятно было в нем жить. Подарить городу немножко радости и счастья – это всегда приятно.
- На мой взгляд, зонтик отлично вписался в концепцию этого двора, - убежден Антон Волохов, представляющий мастеров-ремесленников компании "Кузнечный Двор". - Получилась отличная цветочница, а зонтик получился символичным, так как на Сахалине лето дождливое и зонтик очень подходит под нашу погоду.
В ближайшие дни состоится совещание с руководством администрации города, чтобы в рамках проектов «Городская среда - наш двор» были предусмотрены такие направления работы, которые, по словам Андрея Хапочкина, украсят городские территории, городской ландшафт, дворовые территории микрорайонов Южно-Сахалинска.
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