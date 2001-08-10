Ковчег с мощами Алексия Московского будет доставлен в Смирныховский район

По благословению архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Тихона в Смирныховский район 27 июня будут доставлены мощи праведного Алексия (Мечева) Московского – известного православного святого ХХ века, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской и Курильской епархии.

Ковчег с частицей мощей святого будет доставлен в храм его имени, который находится в селе Первомайск Смирныховского района, где в 17 часов будет отслужен молебен. После этого мощи перевезут в храм Сретения Господня пгт. Смирных, где в 19 часов также будет отслужен торжественный молебен. В Смирных ковчег с частицей мощей будет находиться до 29 июня.

Возглавит службу руководитель миссионерского отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач.

Праведный Алексий Мечев жил во второй половине XIX — начале XX века. Он служил священником в храме Святителя Николая в Кленниках, на улице Маросейке. В советские годы верующие приходили просить помощи у батюшки на его могилу на Введенском кладбище. Сейчас его мощи находятся в том самом храме, где служил священник – святителя Николая в Кленниках. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал частицу мощей этого угодника Божия верующим Сахалина и Курил во время своего посещения региона.