Чехов-центр покажет историческую драму «Невельской»

В Сахалинском Международном театральном центре имени Антона Чехова приступили к работе над спектаклем о жизни российского адмирала, исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Чехов-центре.

В качестве постановщика и автора инсценировки выступит молодой сахалинский режиссер Наталья Шаркова. Она совсем недавно вернулась из Москвы, где защитила диплом (дипломная работа - спектакль «О, женщины!» по ранним рассказам А.П.Чехова) и стала выпускницей Театрального института им. Бориса Щукина по специальности «Режиссер драматического театра». «Защитилась на «отлично», спектакль хорошо приняла комиссия. Отметили высококлассную работу художника, обратили внимание на труппу - очень разноплановые артисты, которые неплохо справились с заявленным жанром комедия-гротеск. И самый большой комплимент я получила от профессора Михаила Борисова, что спектакль получился, действительно, чеховской историей, - рассказала Наталья Шаркова. - Я вернулась на Сахалин и с новыми силами приступила к работе над выпуском спектакля «Невельской», инсценировку к которому написала заранее».

По словам Натальи Шарковой, в работе над текстом ей помогли книги, бортовые журналы, исторические документы, а также письма Геннадия Невельского и его жены Екатерины: «Постановка основана на реальных исторических событиях середины XIX века. В своей работе я много опиралась на труд самого Невельского «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России». Эта книга мне помогла понять язык, которым говорили люди того времени».

Отражение эпохи зрители увидят также в костюмах и декорациях. Спектакль «Невельской» станет третьей совместной работой режиссера Натальи Шарковой и главного художника театра Кирилла Пискунова. Окунуться в историю, побывать на светском приеме и холодных берегах дикого островного края зрителям предлагают 11 сентября. Начало премьеры в 19:00.