Праздник семьи отметили у музея Чехова в областном центре

В сквере музея Чехова развернулась ярмарка декоративно‐прикладного творчества сахалинских мастеров, сообщили в музее.

Торжественное мероприятие, посвященное празднику, открыл Владыка Тихон рассказом об истории праздника, пожелав присутствующим мира и добра. Далее состоялось награждение победителей конкурсов рисунков и эссе «Счастливая семья». Призёров и их родителей поздравили танцевальными и музыкальными номерами юные артисты из детского сада № 11 «Ромашка» и образцовый фольклорный ансамбль «Туесок», цветами, дипломами и подарками от общественных организаций Сахалинской области и музея книги. Участники, занявшие первые места в конкурсе рисунков, получили свои награды на главной сцене праздника – у здания правительства.

На северной стороне ограды музея разместилась выставка детских рисунков, которая продолжит свою работу до конца лета. На ней представлены сотни работ, подготовленные для конкурса «Счастливая семья».

В течение дня посетители музея прослушали лекцию и посмотрели мультфильм об истории праздника. На творческих мастерских семьи приготовили из натуральных ингредиентов краски, раскрасили ими изображения чествуемых в этот день Петра и Февронии, сделали тряпичную куклу и русский традиционный аксессуар-украшение для волос «накосник», а также оставили пожелание на ромашке «Дерева желаний».

Всем пришедшим в этот день в музей были вручены значки с символикой праздника, участникам конкурса сертификаты и сувениры от «Братства Александра Невского». Вход на все мероприятия Дня семьи, любви и верности был свободный.

Организаторами конкурса «Счастливая семья» и мероприятий Дня семьи, любви и верности выступили: Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Ассамблея народов Сахалинской области, Южно‐Сахалинская и Курильская Епархия, Общественная палата Сахалинской области.

Всем участникам и победителям конкурсов, которые не смогли присутствовать на церемонии, призы, дипломы и сертификаты будут отправлены по месту жительства до конца лета.