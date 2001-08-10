Праздник семьи отметили у музея Чехова в областном центре
В сквере музея Чехова развернулась ярмарка декоративно‐прикладного творчества сахалинских мастеров, сообщили в музее.
Торжественное мероприятие, посвященное празднику, открыл Владыка Тихон рассказом об истории праздника, пожелав присутствующим мира и добра. Далее состоялось награждение победителей конкурсов рисунков и эссе «Счастливая семья». Призёров и их родителей поздравили танцевальными и музыкальными номерами юные артисты из детского сада № 11 «Ромашка» и образцовый фольклорный ансамбль «Туесок», цветами, дипломами и подарками от общественных организаций Сахалинской области и музея книги. Участники, занявшие первые места в конкурсе рисунков, получили свои награды на главной сцене праздника – у здания правительства.
На северной стороне ограды музея разместилась выставка детских рисунков, которая продолжит свою работу до конца лета. На ней представлены сотни работ, подготовленные для конкурса «Счастливая семья».
В течение дня посетители музея прослушали лекцию и посмотрели мультфильм об истории праздника. На творческих мастерских семьи приготовили из натуральных ингредиентов краски, раскрасили ими изображения чествуемых в этот день Петра и Февронии, сделали тряпичную куклу и русский традиционный аксессуар-украшение для волос «накосник», а также оставили пожелание на ромашке «Дерева желаний».
Всем пришедшим в этот день в музей были вручены значки с символикой праздника, участникам конкурса сертификаты и сувениры от «Братства Александра Невского». Вход на все мероприятия Дня семьи, любви и верности был свободный.
Организаторами конкурса «Счастливая семья» и мероприятий Дня семьи, любви и верности выступили: Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Ассамблея народов Сахалинской области, Южно‐Сахалинская и Курильская Епархия, Общественная палата Сахалинской области.
Всем участникам и победителям конкурсов, которые не смогли присутствовать на церемонии, призы, дипломы и сертификаты будут отправлены по месту жительства до конца лета.
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