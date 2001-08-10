В детском лагере в Таранае прошли мастер-классы по робототехнике
На базе загородного летнего лагеря «Юный железнодорожник» прошел закрепляющий мастер-класс по робототехнике среди детей второй смены. На итоговом занятии ребята продемонстрировали свои навыки за весь курс программы «Летний техноград», сообщили ТИА «Острова» в фонде «Родные острова».
На мастер-классе они делились на 2 группы по возрасту. Дети от 7-10 лет занимались больше конструированием. А ребята среднего и старшего звена от 10-16 лет конкретно были направлены на программирование уже имеющихся роботов. Здесь важно: логика, мышление и внимание.
Воспитанники лагеря подмечают, что трудности естественно присутствуют везде и здесь тоже без этого не обойтись. Главное, задать верные команды роботу через программу и уже от этого будет зависеть, как он себя поведет на специальном ковре с разметкой и поворотами.
Занятия по техническому направлению здесь проводятся уже на протяжении двух смен. Проект реализуется в рамках грантовой программы фонда. На данный момент уже охвачено 170 воспитанников. В первой смене (с 10 июня по 30 июня) занимались 1 и 2 отряд (57 детей). Во второй смене (с 4 июля по 24 июля) - 4 отряда (больше 90 детей).
По такой же организационной схеме будут реализовываться мероприятия проекта «Летний техноград» в 3 смене (с 28 июля по 17 августа).
В первой смене в лагере были ребята из Южно-Сахалинска, Долинского и Анивского района, города Корсакова. Во второй смене большинство ребят из Южно-Сахалинска. Также в первой смене у ребят старшей группы было соревнование - выставка роботов «Сумо», у младшей группы- соревнование-выставка гоночных машин.
В конце итогового занятия каждый воспитанник получил сертификат о прохождении мастер-класса. По окончании летнего сезона в лагере у детей также есть возможность продолжить заниматься потом на базе «Дворца детского (юношеского) творчества г. Южно-Сахалинска».
Как отмечает Евгения Харламова, заместитель директора МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества г. Южно-Сахалинска»:
- Цель гранта - не просто провести занятие и уйти. Цель гранда - это дать старт в будущее и у данного проекта есть устойчивость. И когда мы сдадим все отчеты в ноябре, то этот проект будет существовать и дальше, и это, конечно, при поддержке фонда.
Игорь Янчук, член попечительского совета регионального фонда «Родные Острова» в свою очередь добавляет, что грантовая программа фонда уже приносит свои плоды.
Поскольку наша деятельность направлена, в том числе и на то, чтобы поддерживать талантливую молодежь. Это один из примеров, что наши дети развиваются, а мы будем им помогать заниматься этим и в дальнейшем.
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