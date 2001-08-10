Архиепископ Тихон посетил молодёжный лагерь «Берег притяжения»
Молодежный палаточный лагерь продолжает свою работу в селе Дуэ на севере Сахалина. Для участников подготовили программу, которая включает в себя спортивную, творческую, образовательную и развлекательную части.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональной епархии, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон побывал в молодёжном палаточном лагере "Берег притяжения", который проходит на севере Сахалина с 13 июля. С утра глава Сахалинской епархии отслужил Божественную литургию в Александровск-Сахалинском храме Покрова Пресвятой Богородицы, посвящённую памяти Царственных страстотерпцев. Участники лагеря также прибыли в храм для молитвы, а после службы посетили мыс Жонкьер и скалы "Три брата".
Вечером Владыка приехал в лагерь, где провел всенощное бдение в память преподобного Сергия Радонежского. Он побеседовал с участниками лагеря, поинтересовался их жизнью и пожелал успехов в духовной и повседневной жизни.
Глава Сахалинской епархии заметил, что каждый год в лагерь прибывает большое количество новых участников.
"Несколько лет назад здесь был практически другой состав молодых людей. Это закономерно, поскольку дети вырастают, заканчивают школу и погружаются в учёбу в ВУЗах, а затем работу. Конечно же, ребята никогда не забудут это время. Надеюсь, воспоминания о поездке останутся самыми светлыми. А на смену им приходят новые ребята", - сказал архиепископ.
Архиепископ Тихон высоко оценил организацию "Берега притяжения". Он поблагодарил организаторов за качественный подход к проекту, который обеспечивает стабильный успех мероприятия. Но главный фактор успеха, по словам архиерея, это сами участники.
Также, лагерь посетила член Совета Ассамблеи народов Сахалинской области, президент региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Оксана Пак. Она провела встречу, в ходе которой рассказала молодежи об истории появления на Сахалине корейского народа в эпоху японской оккупации юга Сахалина и последующей их жизни в регионе после Второй Мировой войны.
Художественный руководитель Сахалинского театра кукол Антонина Добролюбова продолжает творческие занятия с молодежью. Ребята уже подготовили сценарий для небольшого театрального этюда и приступили к репетициям. К окончанию «Берега притяжения» участники исполнят этюд на сцене.
В молодежном лагере проводятся мастер-классы по разработке и реализации социально значимых проектов, организованные заместителем исполнительного директора фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» Михаилом Курашиным.
Участники уже приступили к разработке собственных проектов. В рамках последнего занятия они узнали о таком понятии, как «проблема проекта», а также провели социальные исследования по выявлению наиболее актуальных проблем молодежи. На основе результатов исследования ребята приступили к обсуждению и разработке собственных социальных проектов по решению выявленных проблем.
В качестве успешного образца проектной деятельности участникам презентовали проект «Светочи России XX века», который получил поддержку правительства Сахалинской области. Проект посвящен выдающимся общественным, церковным и государственным деятелям двадцатого века. В 2018 году российская общественность отмечает столетие с начала гражданской войны и преследований в отношении представителей различных социальных групп российского общества.
Проект ставит перед собой задачу на примере исторических личностей рассказать о важнейших исторических событиях прошлого века, а также изучить и увековечить память жертв гонений за веру. Одной из важных задач проекта является приобщение подрастающего поколения страны к отечественным культурно-историческим и духовно-нравственным традициям.
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