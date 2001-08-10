Музей книги Чехова «Остров Сахалин» поздравит Кировское с юбилеем села

Сотрудники музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» проведут цикл праздничных мероприятий по случаю 140-летия села Кировское. Программа рассчитана на три дня и включает лекции, просмотры документальных фильмов, мастер-классы, напольную игру и знакомство с выставкой, сообщили astv.ru в учреждении.

27 июля

Лекция «Медики сахалинской каторги» 12+

Посетителям расскажут о развитии медицины на Сахалине в ХIХ в., Также слушатели узнают виды больничных учреждений, обязанности врачей и специфику их работы в условиях каторжного Сахалина.

Начало: 19:00

Место: Тымовский краеведческий музей

28 июля

«Закрытый показ» 12+

Посетителям прочитают лекцию «А. П. Чехов-врач» и покажут документальные фильмы:

«Нет, весь я не умру» (Режиссер А. Ханжова, Россия, 2014 г.) Документальный фильм о сахалинском политическом ссыльном И. П. Ювачёве.

«Каторга. Послесловие» (Режиссер С. Кузовов, Россия, 2016 г.) Документальный фильм о потомках сахалинских ссыльнокаторжных – участник сахалинского фестиваля «Край света».

Место:

14:00 – Дом культуры с. Кировское.

17:00 – Выставочный зал МБУК «Тымовский краеведческий музей».

19:00 – Дом культуры с. Воскресеновка.

28-29 июля

Напольная игра «Маршрутом Чехова» 6+

Участники совершат путешествие А. П. Чехова из Москвы на Сахалин по гигантскому баннеру, узнавая интересные факты о писателе.

Место: с. Кировское

Мастер-класс «Всякая всячина» 6+

Участники создадут сувенир из гипса и природных материалов.

Место: с. Кировское

Передвижная выставка «Я здесь, потому что…»

Посетители увидят уникальные фотографии из архива Российского литературного музея, которые сделаны во время путешествия А. П. Чехова на Сахалин.

Место: Дом культуры с. Кировское.