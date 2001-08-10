Музей книги Чехова «Остров Сахалин» поздравит Кировское с юбилеем села
Сотрудники музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» проведут цикл праздничных мероприятий по случаю 140-летия села Кировское. Программа рассчитана на три дня и включает лекции, просмотры документальных фильмов, мастер-классы, напольную игру и знакомство с выставкой, сообщили astv.ru в учреждении.
27 июля
Лекция «Медики сахалинской каторги» 12+
Посетителям расскажут о развитии медицины на Сахалине в ХIХ в., Также слушатели узнают виды больничных учреждений, обязанности врачей и специфику их работы в условиях каторжного Сахалина.
Начало: 19:00
Место: Тымовский краеведческий музей
28 июля
«Закрытый показ» 12+
Посетителям прочитают лекцию «А. П. Чехов-врач» и покажут документальные фильмы:
«Нет, весь я не умру» (Режиссер А. Ханжова, Россия, 2014 г.) Документальный фильм о сахалинском политическом ссыльном И. П. Ювачёве.
«Каторга. Послесловие» (Режиссер С. Кузовов, Россия, 2016 г.) Документальный фильм о потомках сахалинских ссыльнокаторжных – участник сахалинского фестиваля «Край света».
Место:
14:00 – Дом культуры с. Кировское.
17:00 – Выставочный зал МБУК «Тымовский краеведческий музей».
19:00 – Дом культуры с. Воскресеновка.
28-29 июля
Напольная игра «Маршрутом Чехова» 6+
Участники совершат путешествие А. П. Чехова из Москвы на Сахалин по гигантскому баннеру, узнавая интересные факты о писателе.
Место: с. Кировское
Мастер-класс «Всякая всячина» 6+
Участники создадут сувенир из гипса и природных материалов.
Место: с. Кировское
Передвижная выставка «Я здесь, потому что…»
Посетители увидят уникальные фотографии из архива Российского литературного музея, которые сделаны во время путешествия А. П. Чехова на Сахалин.
Место: Дом культуры с. Кировское.
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