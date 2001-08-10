Уже более двух тысяч жителей и гостей Ялты посетили выставку сахалинских музеев

Презентация межрегионального выставочного проекта «Встреча в Ялте» состоялась 12 июля в Доме‐музее А. П. Чехова в Ялте. Впервые на территории ялтинского музея были собраны коллекции 12-ти музеев России, которые представили зрителям в виде двух выставок: «Толстой. Чехов. Крым» и «Остров Сахалин: сквозь время», сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.

Музеи Сахалина, Ялты и Ясной Поляны встретились в Крыму, как и два великих русских писателя более ста лет назад. Мысль об объединяющей силе острова Сахалина, Льва Толстого и Антона Чехова возникла еще в 2017 году, когда в островном регионе экспонировалась выставка «Когда не можешь не писать…» из Музея‐усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

На церемонии открытия выставки был представлен фильм «Каторга. Послесловие», выступили с приветственными словами директор Дома-музея А. П. Чехова в Ялте Александр Титоренко и заведующая отделом передвижных выставок Музея-усадьбы «Ясная Поляна» Мария Аршакян, депутат городского Совета Ирина Алексеева, старейший работник Крыма Алла Ханило и другие представители научного и творческого сообщества, а также выступили солисты Крымской государственной филармонии.

«Хочу поблагодарить наших друзей из музея книги Чехова, благодаря инициативе которых состоялся этот проект. Музей-усадьба “Ясная Поляна” представляет небольшую выставку “Толстой. Чехов. Крым”. О взаимоотношениях двух писателей можно говорить много, несмотря на то, что они редко встречались и никогда не переписывались. Открытие этой выставки в Ялте очень символично, потому что именно здесь прошла их последняя встреча», - отметила Мария Аршакян.

В основу идеи выставочного проекта «Остров Сахалин: сквозь время» легла цитата А. П. Чехова из черновой рукописи книги «Остров Сахалин»: «В будущем, здесь на этом берегу, будут жить счастливые люди и – кто знает?… в самом деле… наслаждаться свободой и покоем. Кто знает?» Выставка знакомит с современными достижениями островитян в тех сферах деятельности, которые описал А. П. Чехов. Современные фотографии и информационно‐справочные материалы посвящены природным богатствам островного региона (уголь, нефть, биоресурсы), инфраструктуре, состоянию медицины, культуры и другим аспектам. Их дополняют более 180 предметов из фондов десяти сахалинских музеев и Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника. Они дают представление о разных исторических эпохах островной жизни. Некоторые связаны с каторгой и периодом пребывания на ней А. П. Чехова. На выставке представлены орудия труда и быта коренных народов Севера Сахалина, коллекции периода Карафуто, медицинские инструменты, предметы религиозного культа, фотооткрытки и многое другое.

Евгения Фирсова, директор музея книги «Остров Сахалин», принявшая участие в церемонии открытия выставки: «Данный проект для нашего музея был необычен и сложен. Это первая передвижная экспозиция, которая совершила путешествие за пределы Сахалинской области, чаще мы встречаем выставки из других регионов страны в Южно-Сахалинске. И для нас очень важно, что первый наш выставочный эксперимент начался именно с чеховского дома в Ялте. Мы благодарны всем сахалинским музеям, фотографам, которые приняли участие в реализации сахалинской части проекта “Встреча в Ялте”. Надеемся, что выставка о Сахалине чеховском и современном получит возможность экспонироваться и в других городах России».

Выставка продлится до 16 сентября 2018 года.

Фото Сергея Красноухова