В субботу в Южно-Сахалинске сыграют на гуслях
Московский гусляр Максим Гавриленко и бас-гитарист Роберт Мусин - участники группы "Ладони" дадут большой концерт в Южно-Сахалинске в доме культуры "Родина" 21 июля.
Основной инструмент коллектива - гусли, но аккомпанемент группы состоит также из бас-гитары и гобоя (язычковый духовой инструмент).
Группа "Ладони" появилась в 2010 году. С того времени музыканты записали две пластинки дали концерты по всей России. Во многом их творчество определяется культурой русских гусель. Но, по словам Максима Гавриленко, коллектив не стремится подражать фольклорным интонациям и народным исполнителям. Это синтез традиционного духовного мировосприятия с авторским началом и современной музыкальной культурой.
Начало концерта в 19:30.
Для всех посетителей свободный вход.
Подробная информация по телефону: (4242) 26-14-96.
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