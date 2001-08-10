Тихоокеанское
информационное агентство
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18:12, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

В субботу в Южно-Сахалинске сыграют на гуслях

В субботу в Южно-Сахалинске сыграют на гуслях

Московский гусляр Максим Гавриленко и бас-гитарист Роберт Мусин - участники группы "Ладони" дадут большой концерт в Южно-Сахалинске в доме культуры "Родина" 21 июля. 

Основной инструмент коллектива - гусли, но аккомпанемент группы состоит также из бас-гитары и гобоя (язычковый духовой инструмент).

Группа "Ладони" появилась в 2010 году. С того времени музыканты записали две пластинки дали концерты по всей России. Во многом их творчество определяется культурой русских гусель. Но, по словам Максима Гавриленко, коллектив не стремится подражать фольклорным интонациям и народным исполнителям. Это синтез традиционного духовного мировосприятия с авторским началом и современной музыкальной культурой. 

Начало концерта в 19:30. 

Для всех посетителей свободный вход. 

Подробная информация по телефону: (4242) 26-14-96.

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