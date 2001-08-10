Ансамбль «Воля» провел концерт на центральной площади Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске продолжается реализация V общегородского творческого проекта «Культурная столица». В его рамках каждую среду на пл. Ленина в сквере около фонтанов свои лучшие концертные номера представляют творческие коллективы областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

25 июля жители и гости Южно-Сахалинска насладились выступлением под открытым небом народного ансамбля казачьей песни «Воля». В течение часа на импровизированной сцене коллектив под руководством Людмилы Засенко исполнил около 20 авторских, народных и казачьих композиций.

Как призналась руководитель ансамбля, зрители тепло встретили выступление коллектива: некоторые подпевали, кто-то танцевал. По окончании концерта артистов поблагодарили аплодисментами и попросили чаще радовать своим творчеством в таком формате.

Следующий концерт в рамках проекта «Культурная столица» состоится 8 августа. В этот день жители и гости областного центра смогут насладиться выступлениями солистов и дуэтов Южно-Сахалинска. Справки по телефону 50-50-92.

Творческий проект «Культурная столица» организуется администрацией Южно-Сахалинска и Домом культуры «Родина» в рамках подготовки к празднованию Дня города. Областному центру в этом году 8 сентября исполнится 136 лет.