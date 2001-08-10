В августе в сахалинской библиотеке будет работать выставка к 110-летию Алексея Рыжкова

С 1 по 30 августа в фойе 1 этажа Сахалинской областной универсальной научной библиотеки будет действовать выставка, посвященная 110-летию со дня рождения Алексея Николаевича Рыжкова.

На экспозиции будут представлены исторические документы, дополненные экспонатами из семейного архива и Государственного архива Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в библиотеке.

Более полувека отдал Сахалину Алексей Николаевич Рыжков, оставивший на острове глубокую добрую память о себе как историк, педагог, журналист, активный общественник.

А. Н. Рыжковым был собран огромный личный архив, включавший собственные записи и воспоминания, официальные источники из местных и центральных архивов, свидетельства участников тех или иных событий, военных операций, рукописи его работ и других авторов, обширнейшую переписку, тематические подборки документов и материалов по истории Сахалинской области…

Посетители выставки узнают много нового и интересного об этом ярком человеке, любившем остров, всеми силами старавшийся пробудить в сахалинцах интерес к своей истории.