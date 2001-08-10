В августе в сахалинской библиотеке будет работать выставка к 110-летию Алексея Рыжкова
С 1 по 30 августа в фойе 1 этажа Сахалинской областной универсальной научной библиотеки будет действовать выставка, посвященная 110-летию со дня рождения Алексея Николаевича Рыжкова.
На экспозиции будут представлены исторические документы, дополненные экспонатами из семейного архива и Государственного архива Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в библиотеке.
Более полувека отдал Сахалину Алексей Николаевич Рыжков, оставивший на острове глубокую добрую память о себе как историк, педагог, журналист, активный общественник.
А. Н. Рыжковым был собран огромный личный архив, включавший собственные записи и воспоминания, официальные источники из местных и центральных архивов, свидетельства участников тех или иных событий, военных операций, рукописи его работ и других авторов, обширнейшую переписку, тематические подборки документов и материалов по истории Сахалинской области…
Посетители выставки узнают много нового и интересного об этом ярком человеке, любившем остров, всеми силами старавшийся пробудить в сахалинцах интерес к своей истории.
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