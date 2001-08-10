Выставка «Дневник путешествий» открылась в музее книги Чехова

Гости Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» увидели более 60 работ художников-любителей из сахалинских художественных студий. Начинающие мастера кисти отразили свои впечатления от путешествий по родному острову и за его пределами. Все работы выполнены масляными красками в разных жанрах – пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетно-тематическая картина. На выставке представлены как небольшие, проработанные детально сюжеты, так и масштабные, размашистые полотна. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

На церемонии открытия присутствовали авторы работ и творческая интеллигенция. Мероприятие посетили более ста человек. Выставка настолько необычна и разнопланова, что поделиться впечатлениями хотели многие из присутствующих.

В приветственном слове руководитель студии живописи, член Союза художников России Наталья Ковалевская отметила: «Выставка, которую мы открыли – это большое достижение, участников в этом году намного больше, чем в прошлом, хоть и выставка тогда была юбилейная. Я знаю, как это происходит, когда стоишь перед чистым холстом с кисточкой, дыхание перехватывает. Пусть у вас всё получается».

Сюжеты картин разнообразны, в них авторы отразили места, в которых побывали. Это легендарная и удивительная Каппадокия, старинная рыбацкая деревня Бурано, на одной из работ запечатлён красочный сплав по реке Юйлун, поездка к Мачу-Пикчу в Перу и японские карпы кои из парка в центре Саппоро.

«Большинство наших учеников не имеют специального художественного образования, но их рвению учиться и желанию творить могут позавидовать многие профессиональные художники. Полотна открывают нам не только новые имена авторов, но и удивительные места на нашей планете, которые посетили авторы», – рассказала руководитель студии живописи, член Союза художников России Людмила Асабина.

«Все работы выполнены с большой любовью и в них вложен очень большой труд учителей-руководителей художественных мастерских. Надеемся, что в будущем в наших залах мы будем ставить уже персональные выставки кого-то из авторов “Дневника путешествий”», – поделилась специалист экспозиционно-выставочного отдела Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Ирина Курбатова.

По предложению руководителей художественных мастерских приглашённые гости из числа общественных деятелей и представителей организаций вручили авторам дипломы: директор Представительства губернаторства Хоккайдо на Сахалине Сато Томоюки отметил «Весну» Валентины Стратьевой, директор Сахалинского областного художественного музея Александр Бурыка почётный диплом вручил Дмитрию Михайлову, автору работы «Солнечный денёк». Поэту, прозаику, члену правления Союза писателей России, руководителю областного литературного объединения «Лира» Николаю Тарасову пришлась по душе картина Ирины Павловой «Любовь и море», а учредители Региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий и Наталия Лисицины выбрали работы Светланы Усовой «Улочки» и Марии Галиулиной «Снег в Тбилиси».

Специально к выставке подготовлен альбом путевых заметок, где представлены работы и их авторы, которые поделились откровениями о себе, о жизни, о творчестве и своих картинах.

Выставка «Дневник путешествий» организована художественными мастерскими с двадцатилетним стажем «Студия живописи Натальи и Виктора Ковалевских» и «Студия живописи Людмилы и Евгения Асабиных». Ковалевские и Асабины – профессиональные художники, члены Союза художников России, обучают изобразительному искусству неравнодушных к творчеству людей.

Выставка будет работать до 2 сентября.