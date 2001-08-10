Очередная экспедиция музея книги Чехова завершилась на Сахалине

Четвёртая по счёту экспедиция Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» прошла на территории Тымовского городского округа. Целью экспедиции было пополнение фондов музея новыми экспонатами, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Юный краевед-кировчанин и давний друг музея Никита Кондрашин первым пополнил коллекцию музея медицинскими предметами. Непродолжительная поездка в Арково позволила пополнить фонды музея более чем на 50 предметов конца ХIХ - начала ХХ вв. Это и такие предметы быта, как литая подставка под горячее, утюг, литая стойка от швейной машинки «Зингер», и многочисленные кованые предметы: подковы, гвозди, удила, фрагменты конской упряжи, навес для дверных петель, фрагмент ножниц, стеклянный флакон для лекарств к. ХIХ в. Один из самых интересных предметов был найден буквально за день до приезда музейных работников и подарен жителем села Арково. Это кожаный каблук, начинённый монетками к. ХIХ – н. ХХ вв. Вероятно, каблук чья-то «заначка» на чёрный день. Как потерял столь ценный предмет владелец можно только догадываться, но найден каблук был под слоем торфа, который копал Евгений Николаевич в окрестностях села. Также благодаря Валентине Семенковой в архиве Тымовского краеведческого музея был найден интересный документ, проливающий свет на прошлое семьи потомков каторжан Василенко-Евойжа.

Участники экспедиции параллельно приняли участие в мероприятиях в рамках празднования 140-летия села Кировского и XIII соревнованиях по конному спорту «Золотая подкова Сахалина». В Тымовском, Кировском и Воскресеновке были прочитаны лекции «Медики Сахалина ХIХ – н. ХХ вв.», «Чехов – врач», проведены кинопоказы фильмов «Нет, весь я не умру», посвящённый памяти И. П. Ювачёва, и «Каторга. Послесловие», фильма снятого сотрудниками музея по итогам экспедиций прошлых лет. На показе фильма в селе Кировском присутствовали герои фильма. Сотрудниками музея 28 и 29 июля были проведены игры «Маршрутом Чехова» и мастер-класс «Всякая всячина», участники которого создавали сувенир из гипса и природных материалов. Всего мероприятия музея посетили свыше ста человек.

Участники экспедиции нашли время поболеть за неизменного участника «Чеховских скверов», движущую силу экскурсии в фаэтоне, жеребца Фурора. Фурор со своей очаровательной наездницей Вероникой Щигоревой занял 3-е место.

Также в Кировском прошла встреча директора музея книги Чехова Евгении Фирсовой с жителями села. Главной её темой стала концепция и перспективы будущего отдела музея книги А. П. Чехова в Кировском – «Музея-амбулатории им. А. П. Чехова». Сельчан волнует всё, что касается жизни посёлка. На встрече также было рассказано много интересных историй, высказаны предложения об установке памятных знаков.

В Доме культуры для гостей работала передвижная выставка «Я здесь, потому что…». Посетители увидели уникальные фотографии из архива Российского литературного музея, которые сделаны во время путешествия А. П. Чехова на Сахалин. Особой популярностью у местных жителей и гостей района пользовалась выставка под открытым небом, состоящая из исторических кадров села Кировского на фотобаннерах, размещенная по периметру амбулатории.