Южносахалинцев приглашают в парк на День физкультурника

Обширную программу на День физкультурника подготовил департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска. Ежегодно праздник отмечается в России во вторую субботу августа. В нынешнем году это 11 августа.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, основными площадками для празднования станут территории роллердрома и бывшего картодрома в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина, а также стадион «Космос». Дополнительно в парке будут работать площадки, на которых жители и гости областного центра смогут увидеть показательные выступления и соревнования по различным видам спорта, активно развивающимся на территории города.

Празднование Дня физкультурника начнется 11 августа в 11.00. Официальное открытие запланировано на 12:00 на сцене рядом с площадкой роллердрома. Собравшихся поздравят представители власти в сфере спорта. Кроме того, состоится награждение юных спортсменов Южно-Сахалинска, внесших значительный вклад в развитие спорта, а также горожан, выполнивших всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «ГТО».

После официального открытия на подготовленных площадках начнутся соревнования по стритболу, проходящие в рамках всероссийского турнира «Оранжевый мяч», мини-футболу среди дворовых команд и волейболу. Также гостей праздника ждут открытая тренировка по алтимат фрисби, рыцарские поединки в настоящих доспехах, показательные выступления спортивных федераций и общественных организаций дзюдо, самбо, киокусинкай, кикбоксинг, ММА, кросс-фит и других. Кроме того, на стадионе «Космос» спортсмены с ограниченными возможностями здоровья проведут мастер-класс по бочче.

Большое внимание зрителей привлекут выступления прекрасных спортсменок на пилоне и силовые трюки сахалинских воркаутеров на гимнастических снарядах. Обещают быть яркими и танцевальные батлы среди воспитанников студии танца «Ямайка», а также выступления силачей на площадке «Железный человек».

Представители уличного спорта в ходе состязаний «Космос Джем-2018» покажут мастерство владения скейтбордом, трюковыми самокатами и велосипедами BMX.

Также будут установлены акробатические батут и дорожка, на которых спортсмены продемонстрируют различные трюки, а затем все желающие смогут попрыгать под руководством опытных инструкторов.

- В ходе показательных выступлений спортсменов каждому зрителю будет предложено поучаствовать в тренировках. Это по-настоящему семейный праздник, в котором будет интересно принять участие не только детям, но и взрослым. Любой желающий может обратиться к представителю того или иного вида спорта и узнать подробную информацию о посещении спортивных занятий, - рассказала директор департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Завязкина.

День физкультурника впервые отметили 18 июля 1939 года. Тогда появился и знаменитый лозунг «В здоровом теле — здоровый дух».