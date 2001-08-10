Южносахалинцев приглашают в парк на День физкультурника
Обширную программу на День физкультурника подготовил департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска. Ежегодно праздник отмечается в России во вторую субботу августа. В нынешнем году это 11 августа.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, основными площадками для празднования станут территории роллердрома и бывшего картодрома в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина, а также стадион «Космос». Дополнительно в парке будут работать площадки, на которых жители и гости областного центра смогут увидеть показательные выступления и соревнования по различным видам спорта, активно развивающимся на территории города.
Празднование Дня физкультурника начнется 11 августа в 11.00. Официальное открытие запланировано на 12:00 на сцене рядом с площадкой роллердрома. Собравшихся поздравят представители власти в сфере спорта. Кроме того, состоится награждение юных спортсменов Южно-Сахалинска, внесших значительный вклад в развитие спорта, а также горожан, выполнивших всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «ГТО».
После официального открытия на подготовленных площадках начнутся соревнования по стритболу, проходящие в рамках всероссийского турнира «Оранжевый мяч», мини-футболу среди дворовых команд и волейболу. Также гостей праздника ждут открытая тренировка по алтимат фрисби, рыцарские поединки в настоящих доспехах, показательные выступления спортивных федераций и общественных организаций дзюдо, самбо, киокусинкай, кикбоксинг, ММА, кросс-фит и других. Кроме того, на стадионе «Космос» спортсмены с ограниченными возможностями здоровья проведут мастер-класс по бочче.
Большое внимание зрителей привлекут выступления прекрасных спортсменок на пилоне и силовые трюки сахалинских воркаутеров на гимнастических снарядах. Обещают быть яркими и танцевальные батлы среди воспитанников студии танца «Ямайка», а также выступления силачей на площадке «Железный человек».
Представители уличного спорта в ходе состязаний «Космос Джем-2018» покажут мастерство владения скейтбордом, трюковыми самокатами и велосипедами BMX.
Также будут установлены акробатические батут и дорожка, на которых спортсмены продемонстрируют различные трюки, а затем все желающие смогут попрыгать под руководством опытных инструкторов.
- В ходе показательных выступлений спортсменов каждому зрителю будет предложено поучаствовать в тренировках. Это по-настоящему семейный праздник, в котором будет интересно принять участие не только детям, но и взрослым. Любой желающий может обратиться к представителю того или иного вида спорта и узнать подробную информацию о посещении спортивных занятий, - рассказала директор департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Завязкина.
День физкультурника впервые отметили 18 июля 1939 года. Тогда появился и знаменитый лозунг «В здоровом теле — здоровый дух».
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 09:01 Сегодня «Сахалинэнерго» ведет регулярную работу по выявлению фактов хищения электроэнергии
- 08:25 Сегодня Объявлены призеры конкурса идей и проектов «Дальневосточный гектар»
- 11:20 Сегодня Два человека пострадали в аварии на корсаковской трассе
- 13:33 Сегодня Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
15:20 26 Июля Сахалинец взял бронзу в метании копья на чемпионате России
15:13 26 Июля Танки и пушки на площади Славы в Южно-Сахалинске отреставрируют
15:34 26 Июля Мэр Холмска встретился с жильцами двух домов
15:25 26 Июля Холмские власти посетили районную больницу
14:08 3 Июля На Сахалине завершили «перешивку» железнодорожного пути от Холмска до Ильинска
10:22 9 Июля В краеведческом музее отметили День семьи, любви и верности
17:01 9 Июля «Корни» и «Фабрика» выступили в Южно-Сахалинске
- 16:11 3 Июля Рыбакам-любителям запретили добывать лососей сетями на двух побережьях Сахалина
Выбор редакции
- 13:42 Сегодня Новые самолеты для авиасообщения между островами поступят в Сахалинскую область
- 12:23 Сегодня Жителей Холмска приглашают заняться утренней зарядкой
- 09:51 Сегодня Сахалинскую фирму оштрафовали на 10 миллионов рублей за взятку
- 18:26 Вчера В Сахалинской области будет реализована масштабная программа по малоэтажной застройке из дерева
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?