Российско-японский фестиваль культуры и искусства пройдет на Сахалине

С 7 по 9 сентября в Южно-Сахалинске, Невельске и Аниве будет проходить II российско-японский фестиваль культуры и искусства. В программе выступления японских звезд, мастер-классы, икэбана-шоу и выставка декоративно-прикладного искусства, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинском областном центре народного творчества.

Трехдневная программа включает в себя выступления японских танцоров, певцов, исполнителей традиционной и современной музыки из губернаторства Хоккайдо и Токио. Для сахалинцев выступят «Дэнс Студио Майнд» (танцы в стиле хип-хоп), «Вараку» (традиционная японская музыка), «Ёсакой соран» (танцы), группа вокалистов во главе с певицей Кирарой Томидзава. Также в программе икебана-шоу от Цветочной академии Омори Тихоко, искусство заваривания чая от Школы чайной церемонии Хоэн Сэнтя и демонстрация кимоно от Общества содействия развитию искусства кимоно на Хоккайдо. Японские мастера продемонстрируют изделия из стекла, керамику, а также пэтчворк и вышивку. Также сахалинцы смогут ознакомиться с творчеством художника Ивата Митио.

Россию представят сахалинские мастера декоративно-прикладного искусства, группа «Джазтайм» (Южно-Сахалинск), Оркестр штаба северо-западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации (Санкт-Петербург), государственный ансамбль песни и танца Дома офицеров Западного военного округа «Белые ночи» (Санкт-Петербург).