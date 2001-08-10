Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2018
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10:58, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Ансамбль «Пила Кен» выступает на фестивале «Манящие миры. Этническая Россия»

Ансамбль «Пила Кен» выступает на фестивале «Манящие миры. Этническая Россия»

Народный нивхский ансамбль «Пила Кен» (Большое солнце»), рук. И.А. Комарова, из с. Некрасовка Охинского района выступил на концертных площадках уральской программы Всероссийского кочующего фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия».

С самобытной культурой коренных народов Сахалина – нивхов, познакомились жители и гости Свердловской и Тюменской областей в рамках XIV Всероссийского кочующего фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия». Далее фестиваль посетит Омскую и Томскую области.

Как сообщили ТИА "Острова" в областном центре народного творчества, зрители с интересом и теплотой принимают выступления артистов и активно участвуют в интерактивных программах и мастер-классах фестиваля.    

Ансамбль «Пила Кен» является одним из немногих коллективов области, который несет аутентичную культуры островного этноса – нивхов, и хранит в своем репертуаре калейдоскоп театрализованных представлений.

­ — Сахалинская команда просто блеск! Мы на них не нарадуемся! Они прошли с нами очень сложный путь: длительные переезды между населенными пунктами, лютую жару. Но тем не менее, они всегда очень позитивны и на сцене наравне с профессиональными артистами выкладываются на сто процентов. Принимают зрители их очень хорошо, — поделилась впечатлениями руководитель фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия» Елена Тюрина, г. Москва.

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