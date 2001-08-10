У Старорусского пройдет фестиваль бардовской песни

17 августа в местечке у села Старорусское стартует традиционный фестиваль бардовской (авторской) песни «АПОстров». Несмотря на юный возраст, он имеет интересную, насыщенную яркими событиями историю. Об этом ТИА «Острова» рассказали организаторы.

Впервые фестиваль «АПОстров» состоялся в 2015 году, а инициаторами его проведения стали известные сахалинские авторы-исполнители Вячеслав Юрьев, Лада Мильченко, Дмитрий Боровиков, Павел Гавриков. Идейным вдохновителем выступил лауреат международного фестиваля имени Валерия Грушина, популярный островной бард Вениамин Ким, бессменный председатель фестивального оргкомитета.

- Когда я впервые я побывал на Грушинском фестивале в 2005 году, уже тогда мне захотелось сделать нечто подобное в Южно-Сахалинске, - рассказал Вениамин. - Постепенно формировалась идея фестиваля, его программа, затем родилось и название – «АПОстров», в котором соединились три слова – «авторская песня (АП)» и «остров». Спустя два года на одной из бардовских посиделок я предложил ребятам затеяться с проведением городского фестиваля авторской песни. С этой идеей мы обратились к начальнику управления культуры Южно-Сахалинска Ирине Герасимовой, которая полностью нас поддержала.

С тех пор каждый год в августе на большой поляне недалеко от Старорусского вырастает палаточный городок, а тишину окрестных лесов гармонично дополняет перебор гитарных струн. От других музыкальных фестивалей «АПОстров» отличает отсутствие зрительского ажиотажа: авторская песня – дело штучное, требующее от слушателя определенных усилий для восприятия. Увы, на это способна далеко не вся нынешняя публика, ведь слушать тоже нужно и учиться, и уметь, но именно это обстоятельство помогло сформировать на фестивальной поляне особую, непередаваемую атмосферу, когда каждая песня воспринимается самыми тонкими струнами души. Потому и публика здесь из года в год подбирается штучная: вдумчивая, остроумная и некичливая.

- За последние годы СМИ сформировали очень нелицеприятную картину бардовских фестивалей, представляя их, как большую пьянку бородатых, не умеющих играть на гитарах и фальшиво поющих дядек в свитерах, - объяснил Вениамин Ким. – Порой именно так и происходит, что уж тут скрывать. Но на нашем фестивале царит сухой закон, а на сцену выходят самые яркие представители жанра, как сахалинцы, так и гости из других городов. К нам на АПОстров приезжали лучшие из лучших российских бардов, этоАнатолий Киреев, Юрий Карпов, Роман Ланкин, Ирина Сурина. Нынешний год – не исключение. Гостями АПОстрова станут Борис Рафаилович Кейльман - бессменный президент Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина, один из основателей знаменитого Грушинского фестиваля, и Павел Фахрутдинов - ярчайший представитель молодого поколения АП, песни которого поют по всему миру, от Сахалина до Лос-Анджелеса.

Остается добавить, что принять участие в АПОстровеможет любой творческий человек, которому близка авторская песня и живое исполнение под акустические инструменты своих и чужих песен.

Конкурс будет проходить с 17 по 19 августа в двух возрастных группах- до 16 лет (детский сегмент) и от 16 лет (взрослый). Основные номинации: «Автор», «Автор музыки», «Исполнитель», «Творческий коллектив», «Поэт».

Детский конкурс будет судить жюри в составе: Наталья Ковтун (Южно-Сахалинск), Владимир Кудяков (Южно-Сахалинск), Тамара Скрипова (. Ванино).

Оценивать выступления взрослых конкурсантов предстоит жюри в составе: Вячеслав Юрьев (Южно-Сахалинск), Павел Фахртдинов (Москва), председатель Павел Гавриков (Южно-Сахалинск). Почетный член жюри - Борис Кейльман (Самара).

Учредителями фестиваля традиционно являются управление культуры г. Южно-Сахалинска и творческое объединение «АПОстров». В состав оргкомитета, опять же традиционно, входят специалисты управления и сотрудники Дома культуры «Родина», которые оказывают неоценимую помощь в проведении фестиваля.

И последнее. В рамках фестивальных мероприятий, перечень которых размещен в Положении, пройдут творческий вечер Бориса Кейльмана, который состоится 16 августа в 18.30 в областной библиотеке, и концерт ПавлаФахртдинова.Он пройдет 21 августа в 18.30 в ДК «Родина». Вход свободный.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 25-48-76, 8 914 755 4876, 47-27-72, 89632892772.