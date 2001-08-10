Фестиваль декоративно-прикладного творчества пройдет в Южно-Сахалинске

8 сентября в 12:00 на территории музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» состоится II Областной фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Палата ремёсел».

На одной выставочной площадке соберутся мастера со всей Сахалинской области чтобы удивить зрителей неповторимыми, разноплановыми, отличающимися авторским стилем и оригинальностью изделиями. Участники представят работы из дерева, стекла, украшения, игрушки и другие изделия, каждое из которых может приобрести любой желающий.

Помимо сахалинских талантов в фестивале примут участие мастера из Японии, которые привезут частичку своей культуры, покажут уровень мастерства в ремесле пэчворк и вышивке.

Торжественное открытие программы начнется с дефиле подлинной японской одежды – кимоно, и красочных нарядов квилт-студии «Лоскутный остров».

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы для детей: роспись деревянных значков, ароматизированный мешочек-куколка, панно из ниток.

Программа фестиваля:

12:00 Торжественное открытие

12:10 Дефиле в костюмах ручной работы

12:30 — 16:00 Мастер-классы для детей

16:00 Церемония награждения

«Палата ремесел» проводится во второй раз. Целью фестиваля является сохранение и развитие традиционных художественных ремесел народов России. В мероприятии принимают участие мастера и любители декоративно-прикладного творчества вне зависимости от возраста и наличия художественного образования. Организатор мероприятия – Сахалинский областной центр народного творчества, учредитель – Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области.