Фестиваль декоративно-прикладного творчества пройдет в Южно-Сахалинске
8 сентября в 12:00 на территории музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» состоится II Областной фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Палата ремёсел».
На одной выставочной площадке соберутся мастера со всей Сахалинской области чтобы удивить зрителей неповторимыми, разноплановыми, отличающимися авторским стилем и оригинальностью изделиями. Участники представят работы из дерева, стекла, украшения, игрушки и другие изделия, каждое из которых может приобрести любой желающий.
Помимо сахалинских талантов в фестивале примут участие мастера из Японии, которые привезут частичку своей культуры, покажут уровень мастерства в ремесле пэчворк и вышивке.
Торжественное открытие программы начнется с дефиле подлинной японской одежды – кимоно, и красочных нарядов квилт-студии «Лоскутный остров».
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы для детей: роспись деревянных значков, ароматизированный мешочек-куколка, панно из ниток.
Программа фестиваля:
- 12:00 Торжественное открытие
- 12:10 Дефиле в костюмах ручной работы
- 12:30 — 16:00 Мастер-классы для детей
- 16:00 Церемония награждения
«Палата ремесел» проводится во второй раз. Целью фестиваля является сохранение и развитие традиционных художественных ремесел народов России. В мероприятии принимают участие мастера и любители декоративно-прикладного творчества вне зависимости от возраста и наличия художественного образования. Организатор мероприятия – Сахалинский областной центр народного творчества, учредитель – Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области.
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