Детский коллектив цирка «Ап!» из Благовещенска еще раз выступит для сахалинцев

По многочисленным просьбам сахалинцев образцовый детский коллектив – цирк «Ап!» (из города Благовещенск) порадует зрителей еще одним своим выступлением. Дополнительный концерт состоится 9 августа в 19 часов во дворце спорта «Кристалл». Гости из Амурской области также будут выступать в этот же день на той же площадке в 15 часов, сообщили ТИА "Острова" в учреждении.

Вход на концерты осуществляется по бесплатным билетам. Их можно получить в кассе Сахалинской филармонии: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»), телефон (4242) 304-104.

Выступления проводятся в рамках культурной программы VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Образцовый детский коллектив цирк «Ап!» представит на островной сцене Амурскую областную детскую филармонию. Он известен не только в России, но и за ее пределами – в Корее и Китае, где артисты неоднократно демонстрировали высокое мастерство. В 2009 году коллектив стал обладателем Гран-при открытого регионального фестиваля-конкурса любительских цирковых коллективов Дальнего Востока «Парад-алле!».