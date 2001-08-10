В комплексе «Россия - моя история» пройдет выставка «Оконопись»
9 августа в 16:00 в сахалинском Историческом парке «Россия – моя история» состоится торжественное открытие тихомировского «оконного» вернисажа.
Народный художник РФ, профессор, член-корреспондент Академии художеств, председатель Амурского отделения Союза художников России, почетный член Союза художников Китая, кавалер орденов – Дружбы и «Благотворение», – всё это Тихомиров. Его работы находятся в музейных и частных собраниях по всему свету, пять картин – в личной коллекции президента России.
Александр Тихомиров создал и зарегистрировал в авторском обществе новое направление в живописи под названием «оконопись». Мастер работал темперой, создавая религиозные сюжеты на старых деревянных ставнях. Выставка его уникальных творений покажет зрителю образец высокого искусства неординарного художника.
Творчество Александра Тихомирова внесло весомый вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Экспозиция, развернутая в островном мультимедийном комплексе «Россия – моя история», – дань памяти талантливому мастеру.
Выставка будет работать месяц – до 9 сентября 2018 года, сообщили ТИА «Острова» в комплексе.
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