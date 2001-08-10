Сахалинцев приглашают к участию в презентации настольной игры

Поиграть в новую настольную игру первыми могут островитяне 17 августа в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Стратегическая игра «Остров сокровищ» разработана сотрудниками музея. Участники разделятся на пять команд по пять человек в каждой. Приглашаются на презентацию участники от 12 лет, опыт игры в настольных играх приветствуется. Победители получат памятные призы и подарки, а наиболее удачливый выиграет поездку на двоих в интерактивной выездной экскурсии «Путешествие с книгой А. П. Чехова “Остров Сахалин”: Владимировка – Найбучи», которая состоится на следующий день. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

Играя в «Остров сокровищ», вы узнаете географические и климатические особенности Сахалинской области. Дети и взрослые узнают интересные факты, связанные с географией, геологией и биологией области на островах. Создателями учтены также экологические факторы, влияющие на процесс разработки месторождений полезных ресурсов. Ещё А. П. Чехов в книге «Остров Сахалин» отмечал, как богат Сахалин рыбой, дичью, лесом и залежами угля. Материалы имеют научную основу и адаптированы для широкого круга пользователей.

Над созданием игры работали: Александра Прекраснова, Наталья Тюрина, Татьяна Палёная. Рецензентом выступили: канд. биол. наук Виктория Дубинина, канд. филол. наук Анастасия Степаненко. Руководитель проекта: Евгения Фирсова.

Настольная стратегическая игра «Остров сокровищ» создана при финансовой поддержке проекта «Сахалин-1».

Это не первый опыт создания настольных игр Литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». В 2016 году музей успешно реализовал грантовый проект по созданию игры «Маршрутом Чехова».

Начало в 15:00.