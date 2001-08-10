Продолжается прием заявок для участия в фестивале «Незабытые мелодии»

Талантливых сахалинцев и курильчан в возрасте от 16 лет приглашают принять участие в заочном кастинге на фестиваль «Незабытые мелодии».

Как сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества, к конкурсному концерту фестиваля допускаются солисты-вокалисты, инструменталисты и вокально-инструментальные ансамбли, подавшие видеозаявки до 15 октября 2018 года, в соответствии с Положением о фестивале. Отбор конкурсного материала будет производить жюри из числа ведущих музыкантов области: Александра Агаева, преподаватель эстрадного вокала ЦДМШ, г. Южно-Сахалинск; Георгий Зобов, руководитель музыкальной группы «Dream Box», звукорежиссер Сахалинской филармонии, призер Областных конкурсов эстрадной музыки; Ирина Матьянова, преподаватель и концертмейстер ДМШ №2, руководитель образцового вокального коллектива России «Родничок».

Вниманию участников: фонограммы -1 и анкеты-заявки в напечатанном виде предоставляются одновременно с видеозаписью. У вас есть возможность реализовать не только свои исполнительские возможности, но и творческую фантазию и изобретательность, украсив свой номер хореографическим или медийным оформлением (видеоряд или фото высокого разрешения).

В программе фестиваля будет представлена отечественная и зарубежная музыка таких направлений, как эстрада, (включая джаз, шансон) рок-н-ролл, бардовская песня, созданная не позднее 1980 года прошлого столетия. Допускается академическая манера исполнения.

Все мероприятия будут проходить в ГДК «Родина».

27 октября 2018 года:

10.00 - 12.00- регистрация, репетиция участников

13.00 - конкурсный концерт

28 октября 2018 года:

10.00 -12.30- репетиция Гала-концерта

13.00 подведение итогов, награждение и Гала-концерт с участием победителей и гостя фестиваля, солиста показательного оркестра МЧС России, призера Всероссийского фестиваля «Романсиада» Евгения Балашова, г. Москва. Творческое участие этого певца высокого класса на нашем сахалинском фестивале будет сочетаться с деятельностью председателя жюри «Незабытых мелодий».

Гостями фестиваля также будут известные сахалинские деятели культуры - Александра Агаева, Георгий Зобов, ансамбль джазовой и эстрадной музыки «Jazz Time» под управлением Заслуженного работника культуры Сахалинской области Владимира Киндинова.

Конкурсантами могут стать учащиеся средних специальных и высших учебных заведений области, профессиональные музыканты-педагоги, актеры, певцы, исполнители-инструменталисты, а также любители, занимающиеся творчеством на базе культурно-досуговых учреждений области.

Учредитель мероприятия: Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, организатором - Сахалинский областной центр народного творчества.

С положением о фестивале и рекомендательным списком авторов и исполнителей ретро-музыки можно познакомится на сайте ocnt-sakhalin.com

Заявки принимаются на электронный адрес: ocntsakhalin@yandex.ru

тел. для справок: 8 (4242)72-20-62, ведущий методист ОЦНТ- Наталья Ивановна Кравцова

факс: 8 (4242) 43-00-45