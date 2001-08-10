Южносахалинцам предлагают попробовать себя в качестве вокалистов

Островная столица готовится ко Дню города, который в этом году отметят 8 сентября. С 9 августа и каждый последующий четверг месяца в сквере у фонтанов на привокзальной площади с 18.00 будет развернута площадка массового творческого конкурса «Караоке–онлайн».

Во время вечерних конкурсных программ 9, 16, 23 и 30 августа участникам предстоит исполнить два разнохарактерных произведения из предложенного каталога. Выбрать можно на свой вкус. Композиция должна быть на русском языке, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Победителей каждой конкурсной программы будет ждать денежный приз. Оценивать артистизм и вокальные данные исполнителей будет жюри, в состав которого вошли профессиональные эксперты по хоровому и сольному пению из учреждений культуры. В финал выходят участники, набравшие наибольшее количество баллов. Если несколько участников подойдут к финишу с одинаковыми результатами, караоке-битва продолжится до тех пор, пока не выявится абсолютный победитель.

- Специальных требований для участия нет. Мы ждем как профессионалов, так и простых любителей петь. Тут главное желание и готовность выступить на импровизированной сцене перед зрителями, не растеряться и покорить слушателей. Есть только одно ограничение — участникам должно исполниться 14 лет. Традиционно конкурс пользуется большой популярностью. Надеюсь, что и в этом году мы услышим много талантливых горожан, - рассказала один из организаторов проекта, директор ДК «Родина» Римма Липеха.

Заявки на участие принимаются по телефону 50-50-92 или на месте проведения за час до начала мероприятия.