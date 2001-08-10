Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе «Мир коренных народов. Взгляд молодежи»

Молодых южносахалинцев от 14 до 30 лет приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе законодательных инициатив «Мир коренных народов. Взгляд молодежи». Об этом ТИА "Острова" сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

Конкурсные работы, подготовленные одним или двумя авторами под руководством научного руководителя или без его участия, принимаются до 21 сентября в электронном виде по адресу: raipon@raipon.info по следующим направлениям:

- социально-экономическое развитие общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

- развитие института территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

- нормативное закрепление института этнологической экспертизы в Российской Федерации;

- охрана окружающей среды и экологическая безопасность;

- совершенствование механизмов реализации прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на природные ресурсы;

- совершенствование механизмов взаимодействия промышленных компаний с коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

- здравоохранение, образование, языки и культура коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

- молодежная политика и спорт.

Ознакомиться с положением и условиями участия в конкурсе законодательных инициатив «Мир коренных народов. Взгляд молодежи» можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/files/docs/8/7/87e46b61c02f2c939f67b805b11b9e363b53c1e1.pdf.

Дополнительная информация по телефонам: 8(916)741-99-16, 8(914)220-39-14.