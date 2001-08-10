В городском парке Южно-Сахалинска пройдут квест и занятие по йоге

Южно-сахалинский городской парк культуры и отдыха имени Гагарина представил афишу мероприятий на предстоящую неделю.

Со вторника по субботу, традиционно для маленьких посетителей детского городка пройдут уроки «Тетушки Совы» в 12:00 и в 15:00.

В четверг в 14:00, детей приглашают окунуться в головокружительную квест-игру «Я-ты-он-она-вместе целая страна».

9 и 10 августа на территории бывшего картодрома в 19:00 пройдут вечерние программы с выступлением творческих коллективов островной столицы.

Утро 11 августа начнется с йоги у стеклянного шатра и зарядки на площадке у Каравеллы. Начало спортивных мероприятий в 9:00.

В 11:00 даст будет дан старт праздничному мероприятию посвященному Дню физкультурника.

В досуговом центре «Теремок» 11 и 12 августа с 11:00 до 15:00 взрослым и детям Городской парк предлагает освоить для себя азы различных творческих направлений, познать что-то новое и весело провести время.

12 августа с 12:00 до 16:00 на площадке картодрома состоится трансляция мультфильмов для детей и их родителей, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.