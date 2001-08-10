В сахалинской библиотеке создают клуб волонтёров

В 2018 году при Центре чтения Сахалинской областной универсальной научной библиотеки будет создан клуб волонтёров, презентация которого состоится в сентябре этого же года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

Клуб волонтёров Центра чтения – это команда единомышленников, объединённых желанием поддержать проекты и мероприятия библиотеки и Сахалинского регионального отделения Союза писателей России, направленные на популяризацию ценностей книжной культуры и развитие интереса сахалинцев к литературе родного края.

Главная миссия клуба – поддержка и проведение культурно-просветительских мероприятий, в том числе массовых акций по продвижению книги и чтения на улицах областного центра, а также мероприятий, содействующих расширению литературного кругозора островитян и повышению их читательской компетентности.

Для участников клуба планируется проводить мастер-классы, встречи с сахалинскими писателями, беседы, занятия, ориентированные на развитие творческих и интеллектуальных умений, которые пригодятся им при организации собственных мероприятий, в том числе и массовых молодёжных акций (от написания сценария – до реализации замысла). Также в дальнейшем организаторам клуба хотелось бы провести в библиотеке волонтёрский День самоуправления, в рамках которого члены клуба смогут попробовать себя в роли библиотекарей.

Для того чтобы вступить в клуб волонтёров Центра чтения, нужно обратиться в Центр чтения СахОУНБ (ул. Хабаровская, 78) и заполнить анкету (также анкету можно заполнить на сайте СахОУНБ).