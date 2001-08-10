Тихоокеанское
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Нивхский ансамбль «Пила Кен» вернулся на Сахалин

Нивхский ансамбль «Пила Кен» вернулся на Сахалин

Сегодня рейсом из Новосибирска вернулся на Сахалин нивхский ансамбль «Пила Кен» («Большое солнце»). Коллектив принимал участие в XIV фестивале «Манящие миры. Этническая Россия». Гастроли организовал ГБУК «Сахалинский областной центр народного творчества при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области», а также администрации муниципального образования городской округ «Охинский».

«Манящие миры. Этническая Россия» – единственный в стране кочующий фестиваль, который представляет традиционную и современную культуру коренных малочисленных народов российского Севера и Дальнего Востока. Его формат соответствует образу жизни представленных народов – фестиваль кочует по городам и селам страны. В прошлом году он побывал на Сахалине, а на этот раз пришло время для ответного подарка области. Наш самобытный ансамбль добавил новую краску в картину фестиваля, представив аутентичную культуру островного этноса – нивхов.

Елена Тюрина, руководитель фестиваля, поделилась впечатлениями о выступлении нашей команды, заметив, что прошла вместе с ней очень сложный путь: длительные переезды между населенными пунктами, сильную жару. «Тем не менее, наши участники всегда очень позитивны и наравне с профессиональными артистами выкладываются на сцене на сто процентов. Зрители принимают их очень хорошо», – отметила она.

Ирина Комарова, руководитель ансамбля «Пила Кен» рассказала, что особый восторг у публики вызвало театрализованное представление нивхских игр. Девушки показывали игру в ладошки, а ребята проводили силовые испытания. На фестивале были очень популярны интерактивные выступления – зрители не только от всей души аплодировали артистам, но и сами охотно принимали участие в национальных играх.

Чтобы слова не расходились с делом, участники ансамбля продемонстрировали на территории аэропорта «Ладошки» и «Танец чайки». Пассажиры и члены экипажей воздушных лайнеров с удивлением и искренним удовольствием наблюдали за необычным зрелищем. 

Маршрут XIV кочующего фестиваля прошел по городам Сибири и Урала: его участники побывали в Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Томске, Новосибирске и других. Помимо концертных выступлений, во время фестиваля проходили мастер-классы, выставки традиционных ремесел, фотовыставки, интерактивные программы.  

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