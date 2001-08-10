Строительство сквера «Солнечная поляна» в Южно-Сахалинске близится к завершению
Ход строительства сквера «Солнечная поляна» проинспектировал мэр областного центра Сергей Надсадин. В выездном совещании градоначальника сопровождали представители профильных структур муниципалитета и подрядчика, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
Напомним, новая зона для отдыха и прогулок в Южно-Сахалинске возводится в районе пр. Мира, с южной стороны строящегося крупного спортивного комплекса «АкваСити». Заказчик работ - МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», подрядчик - ООО «Восток-МГК». Заезжать на территорию сквера можно будет со стороны пр. Мира.
Сквер общей площадью 10377 кв. метров представляет собой территорию, напоминающую солнце. По периметру обустроят пешеходные зоны и велодорожки. Также будут установлены декоративные переходные мостики, беседки и скамейки. Новый облик приобрел ручей русла реки Зима. Здесь появились элементы благоустройства и небольшой набережной. Также на территории сквера создают газонное пространство общей площадью 5783 кв метров, высадят 156 различных кустарников и более 40 деревьев.
По данным подрядной организации, на объекте задействованы порядка 40 человек и 5 единиц техники. Строительно-монтажные работы, начатые еще в мае, близятся к завершению. Срок сдачи объекта намечен на сентябрь.
- Учитывая, что сквер расположен в непосредственной близости сразу с несколькими частными территориями - ТРЦ «Аллея», аквапарка и жилого комплекса «Роз Таун», необходимо выстроить взаимодействие между собственниками так, чтобы по итогу была реализована комплексная картина большого объекта и не осталось бесхозных участков на границах, - рассказал Сергей Надсадин.
Окончательное решение по благоустройству границ указанных объектов будет принято на встрече с владельцами данных строений, которая состоится в ближайшее время.
Кроме того, мэр обратил внимание участников инспекционной поездки на необходимость благоустройства территории, идущей от Солнечной поляны вдоль пр. Мира на север. Здесь необходимо обустроить пешеходные зоны, чтобы не имеющим машин горожанам было проще добираться до нового сквера. Эти работы будут выполнены в уже следующем году.
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