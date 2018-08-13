Школа «Вдохновение» в 25-й раз откроет свои двери одаренным детям Сахалина

В санатории «Лесное озеро» открывается юбилейная 25-я летняя смена школы для одаренных детей «Вдохновение». На живописных берегах озера Тунайча соберутся больше полусотни лучших воспитанников детских школ искусств Сахалинской области. Многие из них – лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинском областном научно-методическом центре.

«Мы ежегодно собираем лучших воспитанников учреждений дополнительного образования нашего региона, чтобы они могли получить углубленные знания в своих областях искусства, - отметила директор областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства Елена Манойленко. – Здесь для ребят созданы все условия, чтобы они могли обогатить свои знания, сделать еще один шаг в собственном развитии».

В этом году в школе «Вдохновение» будут работать четыре учебно‐творческие мастерские: «Народные инструменты», «Искусство хореографии», «Сахалинский детский сводный хор» и «Изобразительное искусство». В зависимости от образовательного направления, формы работы с учащимися дифференцированы. Они включают в себя как индивидуальные, так и групповые занятия повышенного уровня, консультации, мастер‐классы, которые проводят ведущие преподаватели Сахалинской области.

«Каждый день у учащихся будет расписан буквально по минутам, - говорит специалист областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства Ирина Ярославцева. – Тем не менее, в этом плотном событийном графике организаторы предусмотрели и возможность для летнего отдыха ребят. Впрочем, и он для наших юных дарований будет связан с развитием творческих навыков. В частности, ребята посетят «Музей медведя» в Южно‐Сахалинске, где смогут не только увидеть интересные экспонаты, но и освоить технику скульптуры малых форм. Побывают на экскурсии в зооботаническом саду и посмотрят детскую программу фильмов Сахалинского кинофестиваля «Край света».

А 2 сентября по итогам работы школы «Вдохновение» на сцене Сахалинского театра кукол певцы, музыканты, танцоры представят отчетный концерт. А в фойе театра будут экспонироваться лучшие пленэрные работы юных художников.