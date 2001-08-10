Камчатский ансамбль «Нулгур» прибыл на Сахалин
Участники ансамбля «Нулгур» прилетели в Южно-Сахалинск и готовятся к фестивалю «Живые традиции». Вчера прошли первые репетиции выступлений на территории Сахалинского областного краеведческого музея. Участники ансамбля «Нулгур», рук Галина Федотова, заслуженный работник культуры РФ, работали над постановкой дефиле в народных костюмах. На фестивале они будут демонстрировать наряды, изготовленные корякской мастерицей Людмилой Юлтыгиной и членами ее родовой общины. Об этом ТИА "Острова" сообщили в областном центре народного творчества.
После репетиции артисты провели время на территории музея и сфотографировались с его достопримечательностями.
Сегодня гости с Камчатки отправились в Смирныховское муниципальное образование, для того чтобы дать старт V Областному фестивалю народных художественных промыслов и ремёсел коренных малочисленных народов Севера «Живые традиции». В Поронайске они выступят на одной сцене с сахалинским ансамблем «Мэнгумэ Илга» («Серебряные узоры»). В субботу к ним присоединятся мастера декоративно-прикладного искусства из Республики Саха (Якутия), Республики Алтай и из Хабаровского края, сахалинские ремесленники и ансамбль «Кех» (Чайка). Все вместе они будут принимать участие в фестивале «Живые традиции» в Южно-Сахалинске.
- Мы с ансамблем приехали в первую очередь для культурного обмена: поделиться своими танцами, показать себя, других посмотреть - это самое главное для наших артистов. Год назад нас пригласили на этот фестиваль и мы готовились все это время. Также ждем новых впечатлений, которые вдохновят нас на творчество, хотим зарядиться новой атмосферой, - делится первыми впечатлениями от поездки балетмейстер-постановщик эвенского ансамбля «Нулгур» Кирилл Николаевич Ичанга.
Программа фестиваля
14 августа, 18:00
Концерт и выставка изделий декоративно-прикладного искусства
Площадь пгт. Смирных
15 августа, 18:00
Концерт и выставка изделий декоративно-прикладного искусства
Площадь им. Героя Советского Союза В.В. Пермякова, Поронайск
17 августа 18:00
Концерт и выставка изделий декоративно-прикладного искусства
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, Южно-Сахалинск
18 августа, 12:00
— торжественное открытие фестиваля
— дефиле национальных костюмов
— мастер-классы
— выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства
Сквер Сахалинского областного краеведческого музея, Южно-Сахалинск
19 августа, 11:00
— мастер-классы
— выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства
15:30
— закрытие фестиваля
Сквер Сахалинского областного краеведческого музея, Южно-Сахалинск.
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