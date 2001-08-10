С Днем города южносахалинцев поздравят «Иванушки International» и выпускники проекта «Голос»

Администрация Южно-Сахалинска раскрывала главную интригу будущего праздника. 8 сентября со 136-летием города жителей и гостей поздравят «Иванушки» и участники «Голоса».

Как рассказали ТИА «Острова» в департаменте культуры, сейчас подготовка к торжествам выходит на финишную прямую. Утверждаются сценарии утренней и вечерней программ, а также планы работы тематических площадок. Одним из самых ярких моментов Дня города станет традиционное общегородское шествие, участие в котором принимают трудовые коллективы, школы, детские сады, национальные диаспоры и др. Кстати, еще есть время на подачу заявок. Они принимаются до 24 августа на электронный адрес: cnkraduga@gmail.com с пометкой "Шествие" либо по факсу: 79-75-66.

Каждый год жители и гости города с нетерпением ждут вечерних концертов, где выступают звезды российской эстрады. В последние несколько лет с праздником южно-сахалинцев поздравляет сразу несколько коллективов. Так будет и в этот раз. Уже заключен контракт на организацию выступлений в день города легендарной группы 90-х «Иванушки International», а также выпускников проекта «Голос» и «Голос.Дети» - Анастасии Спиридоновой и Дианы Анкудиновой.

- Вся документация уже опубликована в открытом доступе на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Мы, как дом культуры в соответствии с п. 17 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ, имеем право заключать прямой контракт с конкретным физическим или юридическим лицом, оказывающим услуги по организации концертных выступлений. Единственное, мы предварительно провели анализ цен, изучили предложения по тем артистам, выступление которых соответствует нашим финансовым возможностям. Безусловно, при выборе ориентировались на то, чтобы коллективы были интересны широкому кругу горожан: и молодежи, и людям постарше, - отметили в городском доме культуры «Родина», который выступает основным организатором праздника.

Конечно, в День города южносахалинцев и многочисленных гостей областного центра будет ждать много всего интересного. Организаторы составляют программу таким образом, чтобы каждый нашел себе развлечение по душе. Анонсы работы основных площадок праздника будут заблаговременно размещены на официальном сайте администрации города и средствах массовой информации.