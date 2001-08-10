В Южно-Сахалинске отметят 73-ю годовщину освобождения Корейского полуострова, Южного Сахалина и Курил

Праздник дружбы, посвященный 73-й годовщине освобождения Корейского полуострова, Южного Сахалина и Курил, 18 августа состоится в Южно-Сахалинске. Мероприятие пройдет на площади перед историческим парком «Россия - Моя история». Начало в 11.00, сообщили ТИА «Острова» в мэрии города.

Организаторы подготовили насыщенную культурно-спортивную программу. Впервые на праздничной сцене состоится концерт с участие артистов Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Кореи и сахалинских творческих коллективов. Также состоятся конкурс корейской песни, фестиваль «Бибимбап», ярмарка национальных блюд, мастер-класс «Цвета и символы долголетия в корейской культуре», фестиваль боевых искусств.

Кроме того, гости праздника смогут узнать рецепты от лучших кулинаров корейской кухни, научиться каллиграфии и росписи по ткани.

Гвоздем мероприятия станут показательные выступления представителей корейской народной борьбы ссирым.

В связи с этим на время подготовки и проведения праздничных мероприятий 18 августа с 07.00 до 18.00 ограничат въезд на территорию около исторического парка «Россия - Моя история». Кроме того, с 10.00 до 13.00 будет закрыт для движения участок ул. Горького от ул. Священномученика Илариона Троицкого до пр. Победы. Объезд: по ул. Священномученика Илариона Троицкого (с юга) и ул. Горнолыжной (с севера).