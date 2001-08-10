Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе «Караоке–онлайн»

Сегодня, 16 августа, состоится второй день конкурса «Караоке–онлайн», принять участие в котором могут все желающие. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Поющих южносахалинцев ждут в сквере у фонтанов на привокзальной площади в 18.00. Заявки на участие принимаются по телефону 50-50-92 или на месте проведения за час до начала мероприятия. Победители получают денежный приз.

В прошлый четверг, 9 августа, жюри отметило выдающийся талант и артистические данные южносахалинки Анастасии Шаповаловой. Она заняла первое место и выиграла денежный приз.

Напомним, творческие состязания проходят каждый четверг августа в рамках общегородского проекта «Культурная столица». Горожане исполняют два разнохарактерных произведения, выбранных на свой вкус из предложенного каталога.

В случае ухудшения погодных условий конкурс в этот четверг будет отменен.

Полный перечень актуальных событий можно найти на сайте администрации Южно-Сахалинска.