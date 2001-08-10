Школа «Вдохновение» в 25-й раз открылась на островах
На Сахалине начала работу юбилейная школа «Вдохновение». За 25 лет в школе прошли обучение более двух тысяч юных островных дарований в области культуры и искусства. Это были танцоры, музыканты, певцы, художники, театралы. Но отправиться на летнее дополнительное обучение могли только самые талантливые воспитанники учреждений дополнительного образования, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинском областном научно-методическом центре.
«Ребятам летняя смена во «Вдохновении» дает серьезный толчок в их профессиональном развитии, - рассказала директор Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства Елена Манойленко. – Здесь они получают дополнительные знания сверх той учебной программы, которой обучаются в своих школах искусств и музыкальных школах. Многим из них в будущем это пригодится.
Действительно, в школе «Вдохновение» детям некогда отдыхать. Утром зарядка и завтрак. Далее череда занятий, уроков и мастер-классов с перерывом на обед. Вечером – ужин и различные внутришкольные мероприятия. Конечно же, творческие. Но сами ребята на такой плотный график не жалуются. Многие из них здесь уже были и уверяют, что заниматься по многу в таких условиях им гораздо интереснее. Те же, кто попал во «Вдохновение» впервые, много слышали от друзей о школе и ехали сюда с нескрываемым волнением.
«В этом году у нас будут заниматься больше полусотни учеников, представляющих различные районы Сахалинской области, - отметила специалист областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства Ирина Ярославцева. – Это ребята, которые в течение прошедшего года становились победителями и лауреатами различных фестивалей. Причем, не только региональных, но и всероссийских, международных. Тем же, кто впервые стал слушателем школы будет интересно не только узнать что-то новое у педагогов, но пообщаться теми, кто несмотря на свой юный возраст, уже чего-то добился».
В первый день слушатели «Вдохновения» познакомились с санаторием «Лесное озеро», где будет проходить летняя сессия. Вечером для них организаторы устроили праздничное мероприятие. Здесь ребята исполнили несколько композиций из своего репертуара, а также подняли флаг школы. Работа школы продлится до 4 сентября. Ближе к окончанию смены островные таланты подготовят несколько отчетных концертов.
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