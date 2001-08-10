24 августа стартует 8-й международный кинофестиваль «Край света»

В Южно-Сахалинске завершается подготовка к проведению одного из главных культурных событий года. Уже объявлена конкурсная программа мероприятия, у здания Чехов-центра завершается монтаж фестивальных шатров. В них будут проходить встречи зрителей с гостями «Края света» – известными не только в России, но и за ее пределами актерами, режиссерами и продюсерами, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

Специально для «звезд» оборудуют еще один шатер: там они будут готовиться перед общением со зрителями. Здесь же пройдут мастерские, которых в этом году будет немало. В частности, все желающие могут подать заявку для участия в продюсерской мастерской «Успех!», кураторами которой стали генеральный продюсер «Края света» Алексей Агранович и антрополог Михаил Алексеевский.

В конкурсную программу Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» вошли 9 фильмов, созданных при участии 15 стран. Россия представит три картины – «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Война Анны» Алексея Федорченко и «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.

Среди иностранных участников конкурса - фильмы, отмеченные призами фестивалей в Локарно, Роттердаме, Сан-Себастьяне, Токио, Гетеборге, Чонджу и других престижных международных смотров.

- Конкурсная программа год от года меняется, но в рамках придуманной нами восемь лет назад концепции: большое количество российских фильмов, ориентация на «гений места», встреча Европы и Азии, - говорит Алексей Медведев, программный директор седьмого фестиваля. - В этом году в программе отчетливо проявилась тема индивидуальной борьбы человека против несправедливости мира. И неважно, за что борется герой - за справедливость в суде («История одного назначения» Авдотьи Смирновой), за творческую свободу («Страшная мать» Анны Урушадзе) или за собственное выживание («Война Анны» Алексея Федорченко). И неважно, кто он - граф Толстой, грузинская домохозяйка или маленькая еврейская девочка.

Стали известны также российские гости конкурсной программы. С фильмом «Война Анны» в Южно-Сахалинск приедет режиссер Алексей Федорченко, «Историю одного назначения» представят исполнитель главной роли Алексей Смирнов и уроженец Сахалина Евгений Харитонов, сыгравший в картине Льва Толстого, а фильм Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол» - актер Владимир Мишуков.

Напомним, VIII Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» будет проходить с 24 по 31 августа. Председателем жюри конкурсной программы выбрана Таминех Милани - иранский режиссер, обладательница наград многих престижных мировых кинофестивалей. Еще одна иностранка, которой предстоит оценивать кинофильмы, - южнокорейская сценаристка О Чжун-ми. От России в состав жюри войдут актриса и телеведущая Мария Шукшина и кинорежиссеры Алексей Герман-младший и Алексей Попогребский.

Во внеконкурсную программу включены фильмы-события, которые сегодня определяют лицо современного мирового кинематографа. В этом году в ней можно будет увидеть, как долгожданные хиты международных кинофестивалей, так и фильмы, которые российскому зрителю еще только предстоит открыть. К числу последних относится один из фаворитов прошлогоднего кинофестиваля в Локарно, обладатель Специальной премии жюри, фильм бразильских режиссеров Марины Рохас и Марко Дутры «Хорошие манеры». Эта картина сочетает в себе крепкую жанровую основу, социальную проблематику и авторский взгляд на мир - уникальное для современного кинематографа сочетание.

Самый титулованный фильм внеконкурсной программы – «Магазинные воришки» японского режиссера Хиракадзу Корээды, удостоенный Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля.

В этом году впервые на «Крае света» откроется программа «Сахалинский след». В нее включены фильмы, которые снимались в островном регионе или над которыми работали сахалинцы. Откроется «Сахалинский след» показом фильма «Потерянный остров» Дениса Силякова, рассказывающего про московского журналиста, который в поисках материала для репортажа отправился в одно из самых отдаленных от центра мест в России. В создании ленты принимали участие многие жители Сахалинской области.

В дальнейшем «Сахалинский след», как рассчитывают организаторы, может выйти и на мировые кинофестивали. Решению этой задачи посвящен конкурс кинопроектов, который в этом году обещает стать одним из главных событий Сахалинского кинофестиваля. Его победители будут рекомендованы авторитетным экспертным советом к поддержке правительством Сахалинской области. Заявки принимаются до 19 августа по адресу kinofond.siff@gmail.com. Подробности о конкурсе можно узнать на сайте фестиваля: http://sakhalinfilmfestival.ru/polozhenie-o-konkurse.php.