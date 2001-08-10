Мэр Южно-Сахалинска встретился с краеведом Константином Гапоненко

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин побывал в гостях у почетного гражданина Сахалинской области, известного краеведа и активного общественного деятеля Константина Гапоненко.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, Константин Ерофеевич пусть и не коренной сахалинец, но сделал много для сохранения истории региона. На остров он приехал в 1951 году. Здесь окончил школу. После службы в армии работал в школах Холмского района и параллельно с основной профессиональной деятельностью увлекся краеведением. После выхода на пенсию в 1991 году он полностью посвятил себя общественной работе и историко-литературным трудам.

За 30 лет его активной исследовательской деятельности свет увидели 18 книг и ряд публикаций. Сегодня краевед продолжает писать и вести общественную работу со школьниками.

В ходе нынешней встречи Константин Гапоненко познакомил Сергея Надсадина со своими творческими планами, рассказал как идет работа над новым изданием, поделился идеями на будущее. Сейчас писатель трудится над книгой «Откуда мы родом». По замыслу автора, в нее войдут истории жителей края, которые приехали в разное время на островную землю и внесли тот или иной вклад в ее развитие.

- В послевоенные годы на Сахалин ехали со всех уголков страны, люди разных национальностей, но все мирно соседствовали и жили дружно. Мне хотелось бы через истории земляков передать читателям атмосферу времени, рассказать об их жизненном пути, - поделился с градоначальником Константин Гапоненко.

Сегодня в силу ограниченных возможностей здоровья (около трех лет назад Константин Ерофеевич потерял зрение) работа над книгой идет медленнее, чем хотелось бы ее автору. Приходится прибегать к помощи близких и друзей, разделяющих его увлечение историей. Закончить работу над изданием он планирует уже в следующем году.

- Ваши труды ценны для нынешнего и последующих поколений, потому что по крупицам сохраняют уникальное историческое наследие. Наша задача - поддержать вашу работу. Она нужна городу и горожанам, - отметил Сергей Надсадин.