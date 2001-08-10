В Чехов-центре на сборе труппы представили новых артистов театра

Сегодня в репетиционном зале Сахалинского Международного театрального центра им. А.П. Чехова было шумно и многолюдно: сахалинские артисты вернулись в стены родного театра после летнего отпуска. Главный режиссер Чехов-центра Александр Агеев представил коллективу новых коллег, сообщили ТИА "Острова" в учреждении. Труппу театра пополнили сразу 6 молодых артистов: выпускники Ярославского государственного театрального института Сергей Сергеев и Роман Болтаев, Екатеринбургского государственного театрального института - Никита Скавыш и Анна Дрозд, Дальневосточной академии искусств - Алла Кохан и Санкт-Петербургского института культуры - Роман Мамонтов.

Прежде чем озвучить планы на новый сезон, директор Чехов-центра Татьяна Корнеева рассказала, как много удалось сделать за летний период: «Была проведена модернизация механики большой сцены, полностью заменена электрика и обновлено штанкетное хозяйство. Так что новый сезон мы встретим технически подготовленными».

Первой премьерой осени станет историческая драма «Невельской» в постановке молодого режиссера Натальи Шарковой. Работа над спектаклем началась в конце прошлого сезона, премьеру зрители увидят 11 сентября. Новый сезон 21 октября откроет спектакль по пьесе А.Н.Островского «Гроза». В роли режиссера-постановщика выступит Александр Созонов, известный сахалинскому зрителю по нашумевшему спектаклю «Метод Гренхольма».

Во второй половине сентября труппа Чехов-центра отправится на гастроли в Хабаровск, а в конце октября - начале ноября в Южно-Сахалинске пройдет V Дальневосточный театральный Форум. Одним из значимых событий Форума станет проведение режиссерской лаборатории. Ярким и долгожданным событием 88-го сезона станет проведение театрального фестиваля «Сахалинская рампа».