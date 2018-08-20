Холмску исполнилось 148 лет
В Холмске состоялась серия праздничных мероприятий, посвящённых 148-й годовщине со дня основания. На пяти площадках прошли спортивные, культурные и игровые программы для всей семьи. Жители и гости выбирали развлечения на свой вкус, сообщили ТИА «Острова» в администрации городского округа.
Торжественная часть Дня города прошла на стадионе «Маяк Сахалина». Праздничное шествие возглавил ансамбль барабанщиц Детской школы искусств Холмска. За ним с флагом города проследовали курсанты Сахалинского высшего морского училища им. Т.Б. Гуженко. Далее шли члены Холмского городского Совета ветеранов и Холмской районной общественной организации инвалидов. Колонну украсили представители национальных диаспор и общин, активная молодёжь города, спортсмены и творческие коллективы.
На открытии праздника присутствовали жители, удостоенные звания «Почётный гражданин» и уважаемые представители организаций и предприятий, чьи фотопортреты в преддверии Дня города составили новую экспозицию «Доски почёта».
Особое место в сценарии яркого события года заняла церемония награждения. Аплодисменты звучали в адрес Леонида Иосифовича Лалетина и Юрия Григорьевича Гаспарова. Председателю Холмского городского Совета ветеранов и смотрителю маяка на мысе Слепиковского присвоено звание «Почётный гражданин муниципального образования «Холмский городской округ».
Семья Лалетиных отметила «золотой» юбилей. Чету чествовал весь город, а затем Леонид Иосифович и Лидия Алексеевна уступили место на импровизированной сцене молодожёнам Некрасовым.
Церемония награждения ознаменовала начало театрализованного концерта «У моря, у синего моря». Свои номера представили ансамбли «Ассоль», «Эдельвейс», вокальные группы «Виктория», «Славница».
После круга почёта велосипедистов, гироскутеров и скейтеров Холмска гости праздника отправились на площадь Ленина. Там развернулась праздничная торговля, работала семейная зона отдыха, и состоялся концерт, подготовленный сотрудниками кинодосугового центра «Россия».
Викторины и игры прошли в Парке аттракционов. Активное участие в забавах приняли юные холмчане и их родители.
Парусная регата, фотосушка «Я и город», ярмарка декоративно-прикладного творчества и гала-концерт финалистов конкурса Центрального дома культуры «Фабрика талантов» ожидали жителей в «Тихой гавани» на площади Мира. Гостей развлекали аквагримом, арт-песочницей, рисунками на асфальте и живыми статуями.
В костюмированном параде «Мы вместе – я и город» до Приморского бульвара, где состоялась финальная часть Дня города, приняли участие холмские невесты, близнецы, владельцы домашних питомцев и малыши в оформленных колясках.
К этому времени на вечерней площадке праздника завершился турнир по уличному баскетболу «Бульвар 3x3». В нём приняли участие 19 команд из городов юга острова.
Пятичасовой театрализованный концерт дополнила онлайн-трансляция, видеовставки об истории Холмска, беспроигрышная лотерея и Flashdance Show. За час до окончания Дня рождения Холмска в небе над городом зажглись разноцветные огни праздничного фейерверка.
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