В сахалинский кукольный театр прибыло пополнение
Сахалинский театр кукол готовится к открытию 38-го сезона. Сегодня прошло первое после отпуска собрание труппы, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Первой стала новость о пополнении коллектива островных кукольников. Художественный руководитель Антонина Добролюбова представила двух новых артистов Сахалинского театра кукол, выпускников Ярославского театрального института - Влада Рябцева и Ксению Земскую.
Под бурные аплодисменты всего коллектива, Антонина Добролюбова поздравила с днем рождения летних именинников: актрис Евгению Тодику, Лолиту Душкину, Юлию Тронину, артиста Андрея Осипенко, помощника режиссера Томару Гараисаеву, звукооператора Алексея Ри!
О том, как готовился театр летом к новому сезону рассказала директор Инга Костанова. Во-первых, отремонтирована большая сцена. Во-вторых, готовится к сдаче преображенный малый зрительный зал. В-третьих, новшества коснулись рабочих мест операторов звука и света. В-четвертых, театр готовится к обновлению звукового оборудования. С подробностями мы обязательно познакомим зрителей в ближайшее время.
Теперь о планах, ближайших и отдаленных. Ими с артистами поделилась Антонина Добролюбова. Сезон стартует с Летней театральной школы. В этом году на Сахалин приехали преподаватели Ольга Шилова (г. Нижний Новгород) и Анна Котова (г. Москва). Итоги занятий мы подведем в конце августа.
8 сентября состоится торжественное открытие 38-го театрального сезона. Яркое, веселое представление подарит зрителям встречу с любимыми театральными персонажами. Первым спектаклем станет необычайное космическое путешествие «Мы летели на диване»! Билеты можно купить в кассе театра и онлайн.
Сам сезон пройдет под знаком гастролей и встреч. Первая поездка в сентябре в Японию. Одновременно, на Сахалин приезжает Хабаровский ТЮЗ. В октября островные кукольники примут участие в фестивале «Петровский балаган» (г. Калининград), а к нам приезжает театр «Фонарик» (Эстония), знакомый зрителям по Международному фестивалю театров кукол «На островах чудес».
Кроме того, маленьких и взрослых зрителей ждут четыре премьеры: «Ромео и Джульетта» (режиссер-постановщик – Добролюбова А.А., художник-постановщик – Сидоренко О.П.); «Шерстяная сказка» (режиссер-постановщик, художник-постановщик – Р. Вааб, С. Вааб -); «Конек-горбунок» (режиссер-постановщик – Добролюбова А.А., художник-постановщик – Сидоренко О.П.); «Снеговик» (режиссер-постановщик, художник – Тодика Е.). Это только половина сезона. 2019-й объявлен годом театра! Сахалинский театр кукол проведет первый Рождественский фестиваль театров кукол, примет участие в фестивале в городе Токио (Япония), проведет обменные гастроли с Московским театром кукол и Гродненским областным театром кукол (Республика Беларусь). Обязательно проедет с гастрольным туром по городам и поселкам Сахалина и Курил, представит три премьеры.
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