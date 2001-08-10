Ансамбль «Русский терем» даст концерт под открытым небом в Южно-Сахалинске

Южносахалинцев 22 августа приглашают на концерт ансамбля современной народной песни «Русский терем». Выступление состоится под открытым небом в рамках проекта «Культурная столица.

Мероприятие начнется в 18.00 в парке имени Юрия Гагарина. Артисты исполнят известные народные песни, многие из которых стали визитной карточкой «Русского терема», а также прозвучат патриотические композиции и песни военных лет.

Напомним, что каждую среду для любителей музыки на площади Ленина на импровизированной сцене у фонтана творческие коллективы областного центра представляют свои лучшие концертные номера в рамках общегородского проекта «Культурная столица», сообщили ТИА «Острова» в мэрии.