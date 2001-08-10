Тихоокеанское
информационное агентство
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15:03, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Японские мастера представят изделия из стекла и керамики в Южно-Сахалинске

Японские мастера представят изделия из стекла и керамики в Южно-Сахалинске

В Сахалинском областном художественном музее состоится открытие выставки современного стекла и керамики японских мастеров. В выставочном проекте принимают участие известный мастер керамики, представитель нового поколения гончарного искусства Оиси Тосихиса, а также известный мастер стекла, член Всехоккайдской ассоциации изобразительного искусства Баба Масаки. Оба художника занимаются своим искусством на острове Хоккайдо.

Будет представлено 22 работы мастеров, в творчестве которых тонкая красота традиционного искусства сочетается с современными тенденциями в японской культуре.

Выставка работает с 7 по 9 сентября. Вход на открытие свободный, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской обалсти.

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