Японские мастера представят изделия из стекла и керамики в Южно-Сахалинске
В Сахалинском областном художественном музее состоится открытие выставки современного стекла и керамики японских мастеров. В выставочном проекте принимают участие известный мастер керамики, представитель нового поколения гончарного искусства Оиси Тосихиса, а также известный мастер стекла, член Всехоккайдской ассоциации изобразительного искусства Баба Масаки. Оба художника занимаются своим искусством на острове Хоккайдо.
Будет представлено 22 работы мастеров, в творчестве которых тонкая красота традиционного искусства сочетается с современными тенденциями в японской культуре.
Выставка работает с 7 по 9 сентября. Вход на открытие свободный, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской обалсти.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 10:44 22 Августа Спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду объявляет набор юных спортсменов
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
- 15:12 22 Августа 23 и 30 августа закроют участок улицы Горького в Южно-Сахалинске
14:17 22 Августа 60 семей из Александровска-Сахалинского получили ключи от арендных квартир
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
17:26 7 Августа На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
15:15 8 Августа Путин и Медведев поприветствовали участников WorldSkills
Выбор редакции
- 17:01 Вчера «Сказочный мир Ивата Митио» представят на выставке в Южно-Сахалинске
- 15:20 Вчера Турнир по настольной игре «Острова сокровищ» прошёл в «Сахалинском Артеке»
- 15:03 Вчера Японские мастера представят изделия из стекла и керамики в Южно-Сахалинске
- 14:31 Вчера «Ночь кино» собрала в центре Южно-Сахалинска почти четыре тысячи зрителей
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?