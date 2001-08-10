«Сказочный мир Ивата Митио» представят на выставке в Южно-Сахалинске
7 сентября в 15.30 в Сахалинском областном художественном музее состоится открытие выставки произведений изобразительного искусства Ивата Митио «Сказочный мир Ивата Митио». Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Ивата Митио не только художник, но и писатель. Он является автором популярных в Японии сказок, стихов, рассказывающих о природе острова Хоккайдо. Большая часть работ, представленных на выставке, посвящена видам и окрестностям родного города Асахикава.
Проект проходит в рамках II Российско-японского фестиваля культуры и искусства. Фестиваль проводится при поддержке Правительства Сахалинской области, Генерального консульства Японии в г. Южно-Сахалинск, Представительства губернаторства Хоккайдо на Сахалине и организован Министерством культуры и архивного дела Сахалинской области.
Открытие выставки – это первое мероприятие II Российско-японского фестиваля.
В церемонии открытия примут участие начальник Русского отдела Губернаторства Хоккайдо г-жа Сонэ Хироюки, член ВТОО «Союз художников России» Наталья Сергеевна Кирюхина и руководитель галереи Ивата Митио «Микрокосмос» г-жа Мурата Кадзуко.
Выставка будет работать до 10 октября.
8 сентября в 17.00 в Сахалинском областном художественном состоится встреча г-жи Мурата Кадзуко с посетителями музея, на которой пойдет речь о творчестве художника Митио Ивата.
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