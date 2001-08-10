Тихоокеанское
информационное агентство
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17:01, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

«Сказочный мир Ивата Митио» представят на выставке в Южно-Сахалинске

«Сказочный мир Ивата Митио» представят на выставке в Южно-Сахалинске

7 сентября в 15.30 в Сахалинском областном художественном музее состоится открытие выставки произведений изобразительного искусства Ивата  Митио «Сказочный мир Ивата Митио». Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

Ивата Митио не только художник, но и писатель. Он является автором популярных в Японии сказок, стихов, рассказывающих о природе острова Хоккайдо. Большая часть работ, представленных на выставке, посвящена видам и окрестностям родного города Асахикава.

Проект проходит в рамках II Российско-японского фестиваля культуры и искусства.  Фестиваль проводится при поддержке Правительства Сахалинской области, Генерального консульства Японии в г. Южно-Сахалинск, Представительства губернаторства Хоккайдо на Сахалине и организован Министерством культуры и архивного дела Сахалинской области.

Открытие выставки – это первое мероприятие II Российско-японского фестиваля.

В церемонии открытия примут участие начальник Русского отдела Губернаторства Хоккайдо г-жа Сонэ Хироюки,  член ВТОО «Союз художников России» Наталья Сергеевна Кирюхина и руководитель галереи Ивата Митио «Микрокосмос» г-жа Мурата Кадзуко.

Выставка будет работать до 10 октября.

 8 сентября в 17.00  в Сахалинском областном художественном состоится  встреча г-жи Мурата Кадзуко с посетителями музея, на которой пойдет речь о творчестве художника Митио Ивата.

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