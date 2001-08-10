Тихоокеанское
информационное агентство
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13:56, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске прошел концерт ансамбля «Русский терем» под открытым небом

В Южно-Сахалинске прошел концерт ансамбля «Русский терем» под открытым небом

Ансамбль современной народной песни «Русский терем» дал очередной незабываемый концерт в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Жители и гости областного центра собрались  в сквере у фонтанов на привокзальной площади, чтобы насладиться ярким выступлением «Русского терема».

Участники ансамбля исполнили известные и всеми любимые народные песни в современной обработке, а танцоры удивили виртуозными хореографическими номерами.

Напомним, общегородской творческий проект «Культурная столица» стартовал в июле. В его рамках в Южно-Сахалинске проходят разноплановые культурно-развлекательные мероприятия.

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