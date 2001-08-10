Софийский центр русской культуры открывает первый учебный сезон
10 сентября в 12:00 в актовом зале Софийского центра русской культуры и духовного просвещения при храме Вознесения Господня г. Корсакова состоится открытие первого учебного сезона. Церемонию открытия возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон, сообщили ТИА «Острова» в Южно-Сахалинской и Курильской православной епархии.
В программе мероприятия:
- Анонс открытия информационно–образовательного центра «Государственный русский музей: виртуальный филиал».
- Открытие выставки детских художественных работ «Будьте как дети» из собрания Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства.
- Открытие фотовыставки храмов Южно-Сахалинской и Курильской епархии ко дню празднования 25-летия епархии.
Сотрудниками Софийского центра и Сахалинского областного художественного музея будет представлен проект «Государственный русский музей: виртуальный филиал», который в г. Корсакове реализуется на базе Софийского центра. Это уникальный международный просветительский проект, воплощающий идею доступности крупнейшего в мире собрания русского изобразительного искусства самой широкой аудитории. Русский музей реализует этот проект с 2003 года, открывая виртуальные филиалы в музеях, университетах, культурных центрах, учреждениях дополнительного образования в России и за ее пределами. Благодаря компьютерным технологиям тысячи жителей России, ближнего и дальнего зарубежья имеют доступ к богатейшей коллекции русского изобразительного искусства, к ценностям русской культуры, историческому и художественному прошлому России.
С помощью электронных технологий накопленные музеем богатства и результаты научных исследований по истории отечественного искусства становятся доступными для посетителей информационно-образовательных центров «Русский музей: виртуальный филиал». Содержательным наполнением центров является Медиатека, включающая более 400 мультимедийных программ и фильмов Русского музея.
Ирина Викторовна Ярославцева представит выставку работ юных художников «Будьте как дети» из собрания Сахалинского областного научно-методического центра. Эти работы раскрывают особый мир детского восприятия христианской культуры, церковных праздников, сюжетов библейской истории. В экспозиции представлены 30 художественных работ выполненных учащимися художественных школ сахалинской области в возрасте от 6 до 16 лет.
Ирина Викторовна проведет экскурсию по выставке и познакомит учителей школ Корсаковского городского округа с работами ребят. Учителя смогут посетить выставку со своими воспитанниками до 20 октября.
Глава епархии представит выставку фотографий храмов островного региона, посвященная празднованию 25-летия Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Учителя основ православной культуры смогут познакомиться с разнообразием храмовой архитектуры островного региона, а в дальнейшем провести в рамках выставки занятия для своих учеников.
В течение работы выставок сотрудниками Сахалинского областного художественного музея будут проведены творческие мастерские и публичные лекции.
Выставки продлятся до 20-го октября.
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