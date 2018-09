На Сахалине впервые прошел сольный концерт арфы

Сахалинские ценители инструментальной музыки смогли погрузиться в мир звучания настоящей арфы. Это произошло на концерте Василисы Лущевской в ККЗ «Комсомолец», сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской филармонии. Сольный концерт арфы проходил на острове впервые.

На концерте известная российская арфистка удивляла слушателей виртуозным исполнением своих собственных сочинений и произведений классиков.

- Я увлекаюсь электронной музыкой, – рассказала исполнительница. – В моей программе «Modern harp sound» прозвучали композиции, которые я написала в стилях тропикал-хаус, фьюче-бэйс и фьюче-поп. Это современные модные направления.

Василиса использовала в концерте узнаваемые произведения классиков, такие как «Toccata and Fugue» Иоганна Себастьяна Баха, «Con te partiro» («Time to Say Goodbye») Андреа Бочелли, «Concierto de Aranjuez» Хоакина Родриго, «Венецианский карнавал» Феликса Годфруа.

После концерта зрители с радостью заметили, что прозвучавшая в этот вечер музыка была для них чем-то невесомым, воздушным, космическим, вызывающим полет фантазии.

После визита на остров Василиса Лущевская вернется в Москву, где продолжит выступать как сольно, так и в составе квинтета вместе со своими сестрами. В гастрольных планах – поездка в итальянский Милан и Португалию. В будущем арфистка собирается осуществить свой новый проект – соединить игру на арфе с собственным вокалом.