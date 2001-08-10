На Сахалине впервые прошел сольный концерт арфы
Сахалинские ценители инструментальной музыки смогли погрузиться в мир звучания настоящей арфы. Это произошло на концерте Василисы Лущевской в ККЗ «Комсомолец», сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской филармонии. Сольный концерт арфы проходил на острове впервые.
На концерте известная российская арфистка удивляла слушателей виртуозным исполнением своих собственных сочинений и произведений классиков.
- Я увлекаюсь электронной музыкой, – рассказала исполнительница. – В моей программе «Modern harp sound» прозвучали композиции, которые я написала в стилях тропикал-хаус, фьюче-бэйс и фьюче-поп. Это современные модные направления.
Василиса использовала в концерте узнаваемые произведения классиков, такие как «Toccata and Fugue» Иоганна Себастьяна Баха, «Con te partiro» («Time to Say Goodbye») Андреа Бочелли, «Concierto de Aranjuez» Хоакина Родриго, «Венецианский карнавал» Феликса Годфруа.
После концерта зрители с радостью заметили, что прозвучавшая в этот вечер музыка была для них чем-то невесомым, воздушным, космическим, вызывающим полет фантазии.
После визита на остров Василиса Лущевская вернется в Москву, где продолжит выступать как сольно, так и в составе квинтета вместе со своими сестрами. В гастрольных планах – поездка в итальянский Милан и Португалию. В будущем арфистка собирается осуществить свой новый проект – соединить игру на арфе с собственным вокалом.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:03 3 Сентября На Сахалине отметили день окончания Второй мировой войны
- 00:00 2 Сентября Олег Кожемяко поздравил сахалинцев и курильчан с праздником окончания Второй мировой войны
12:30 4 Сентября Идею реконструкции взлетно-посадочной полосы Охинского аэропорта поддержал Юрий Трутнев
- 16:55 3 Сентября Необычный сеанс игры в шахматы пройдет в Южно-Сахалинске
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
15:15 8 Августа Путин и Медведев поприветствовали участников WorldSkills
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?