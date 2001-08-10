Выставка, посвящённая Ивану Ювачёву, открылась в музее книги Чехова

Выставка «Человек мира и любви. И. П. Ювачёв» из собрания Музея истории религии открылась в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Исследования сотрудников музея религии позволили собрать воедино предметы, связанные с именем отбывавшего ссылку на Сахалине Ивана Ювачёва. Коллекция представлена графикой, выпущенной на литографических производствах в России, проповедующих христианский образ жизни, альбомом Альбрехта Дюрера на тему Апокалипсиса и хромолитографиями на темы индийской мифологии. Об этом ТИА "Острова" сообщили в музее.

Знаменитая серия гравюр к «Апокалипсису» основоположника искусства немецкого Возрождения Альбрехта Дюрера – единственный и значительный цикл гравюр, его первое большое произведение, которым он заявил о себе как о мастере печатной графики. Это был первый случай, когда книга была подготовлена и опубликована одним мастером, что определило особое место «Апокалипсиса» Дюрера в истории мирового искусства.

История приобретения литографий с изображениями индийских божеств известна из дневников И. П. Ювачёва, согласно которым в мае 1913 г. он отправился в длительную командировку в Приморье. Возвращаться в Петербург Иван Павлович решил морским путем через Японию, Китай, Гонконг, Сингапур и Цейлон. В столице Цейлона городе Коломбо он и приобрел эти работы.

Индийские хромолитографии конца XIX – начала XX вв. изображают традиционные для индийского искусства сюжеты, но исполненные в европейской печатной технике. На литографиях представлены боги индуистского пантеона Вишну, Шива, Кришна и другие мифологические персонажи, эпизоды из индийских эпических поэм «Рамаяна» и «Махабхарата».

Дополняют экспозицию предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и частных коллекций. Посетители выставки также посмотрят документальный фильм о Ювачёве «Нет, весь я не умру…», режиссёром которого выступила праправнучка Ивана Павловича.

Иван Павлович Ювачёв – военный моряк, народоволец, узник одиночных камер Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей, сахалинский политический ссыльный и автор дневников, которые заполнялись ежедневно в течение почти восьми лет в 1890-е годы на Сахалине, и отражают повседневную каторжную жизнь селения Рыковское.

Выставка продолжит работу до 14 октября.