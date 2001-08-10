В Поронайском районе вспомнили детского писателя и жертв теракта
В Поронайске прошли несколько культурных мероприятий. Среди них литературная встреча «Как хорошо уметь читать» к 90-летию В.Д. Берестова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации муниципалитета.
Юные читатели библиотеки-филиала с. Восток отправились в путешествие по одной удивительной стране, которую придумал детский поэт и писатель Валентин Берестов. Ребята услышали рассказ о жизни и творчестве В. Берестова, познакомились с его стихами: «Как хорошо уметь читать», «У меня в портфеле» и др. С огромным удовольствием посмотрели отрывок из мультфильма «Домовенок Кузя» по сценарию В. Берестова и Т. Александровой.
В ходе часа памяти «Чужого горя не бывает», проведенного в модельной центральной библиотеке, вспомнили трагические события, произошедшие в начале сентября 2001 года в городах Нью-Йорке и Вашингтоне, террористические акты, с которыми столкнулась наша страна – Беслан, Волгоград и др. Присутствующие почтили память всех жертв терактов минутой молчания. Вспомнили правила поведения в случае теракта.
Урок памяти «Эхо Бесланской печали», состоявшийся в библиотеке-филиале с. Леонидово, завершил цикл мероприятий, организованных в МБУК «Поронайская ЦБС» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Во время встречи вновь вспоминали тех, кто стал жертвой терактов, смотрели видеосюжеты, повторяли правила поведения в экстремальной ситуации.
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:03 3 Сентября На Сахалине отметили день окончания Второй мировой войны
- 00:00 2 Сентября Олег Кожемяко поздравил сахалинцев и курильчан с праздником окончания Второй мировой войны
12:30 4 Сентября Идею реконструкции взлетно-посадочной полосы Охинского аэропорта поддержал Юрий Трутнев
- 16:55 3 Сентября Необычный сеанс игры в шахматы пройдет в Южно-Сахалинске
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
15:15 8 Августа Путин и Медведев поприветствовали участников WorldSkills
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?