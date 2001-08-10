В Поронайском районе вспомнили детского писателя и жертв теракта

В Поронайске прошли несколько культурных мероприятий. Среди них литературная встреча «Как хорошо уметь читать» к 90-летию В.Д. Берестова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации муниципалитета.

Юные читатели библиотеки-филиала с. Восток отправились в путешествие по одной удивительной стране, которую придумал детский поэт и писатель Валентин Берестов. Ребята услышали рассказ о жизни и творчестве В. Берестова, познакомились с его стихами: «Как хорошо уметь читать», «У меня в портфеле» и др. С огромным удовольствием посмотрели отрывок из мультфильма «Домовенок Кузя» по сценарию В. Берестова и Т. Александровой.

В ходе часа памяти «Чужого горя не бывает», проведенного в модельной центральной библиотеке, вспомнили трагические события, произошедшие в начале сентября 2001 года в городах Нью-Йорке и Вашингтоне, террористические акты, с которыми столкнулась наша страна – Беслан, Волгоград и др. Присутствующие почтили память всех жертв терактов минутой молчания. Вспомнили правила поведения в случае теракта.

Урок памяти «Эхо Бесланской печали», состоявшийся в библиотеке-филиале с. Леонидово, завершил цикл мероприятий, организованных в МБУК «Поронайская ЦБС» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Во время встречи вновь вспоминали тех, кто стал жертвой терактов, смотрели видеосюжеты, повторяли правила поведения в экстремальной ситуации.